Jakob Pöltl gab bei 107:136 Torontos sein Comeback in NBA

Von: apa

Jakob Pöltl hat am Sonntag (Ortszeit) nach knapp zweiwöchiger Pause wegen einer Leistenzerrung sein Comeback in der National Basketball Association (NBA) gegeben, eine weitere Niederlage der Toronto Raptors jedoch nicht verhindern können. Die Kanadier verloren gegen die Atlanta Hawks 107:136 und damit zum zehnten Mal in Folge. Der Center aus Wien bilanzierte mit 13 Punkten, sechs Rebounds, einem Assist, zwei Steals sowie drei Blocks. Er war 26:43 Minuten im Einsatz.

Die Hawks gaben am Ontariosee vom Start weg den Ton an und ließen über 48 Minuten keine Führung der Gastgeber zu. War die Partie zur Halbzeit beim Stand von 58:64 aus Sicht der Kanadier noch offen, brachte das dritte Viertel die Vorentscheidung. Atlanta zog auf 104:82 davon. Mitentscheidend für die letztlich 25. Saisonniederlage der Raptors waren 31 Turnover. Seine Mannschaft habe “ganz schlecht auf den Ball aufgepasst”, merkte Pöltl an. “Trotzdem war es schön, nach vier Spielen Pause wieder auf dem Parkett zu stehen.”

Oklahoma gewann Spitzenspiel gegen Memphis

Mann des Abend in Toronto war Trae Young. Der Star der Hawks steuerte 34 Punkte und zehn Assists zum Sieg seines Teams bei. Aufseiten der Raptors waren Scottie Barnes mit 19 und RJ Barrett mit 17 Zählern die besten Werfer. Im letzten Spiel des Kalenderjahres sind die Kanadier zu Silvester bei den Boston Celtics zu Gast. Der Titelverteidiger verlor am Sonntag gegen die Indiana Pacers 114:123. Jaylen Brown bzw. Tyrese Haliburton erzielten je 31 Punkte.

Im Spitzenspiel der Western Conference feierte Oklahoma City Thunder mit 130:106 gegen die Memphis Grizzlies den bereits elften Sieg hintereinander. Shai Gilgeous-Alexander zeichnete für 35 Zähler verantwortlich. Das Duell war nach einem 42:19 im zweiten Abschnitt zum 76:50-Pausenstand früh entschieden.