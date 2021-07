Jakob Weger paddelt locker in den Halbfinallauf

Kanuslalom-WM der U23 in Laibach

Meran/Laibach – Bei der Kanuslalom-WM der U23 in Laibach/Tacen hat Jakob Weger gestern Mittag die erste Hürde im Einzelrennen bravourös genommen. Der 23-jährige Schenner qualifizierte sich im Kajak-Einer mit einem Sicherheitslauf ohne Strafsekunden als Zehnter ganz locker für den Halbfinallauf, der ebenso wie der Finallauf am Freitag im Kunstkanal von Tacen über die Bühne gehen wird.

„Mit einem soliden Lauf konnte ich mich heute für das Halbfinale qualifizieren. Im oberen Teil war ich sehr schnell. Deshalb bin ich im unteren Teil etwas auf Sicherheit gefahren, um kein Risiko mehr einzugehen“, sagte Jakob Weger.

Überlegener Sieger der K1-Quali wurde der Franzose Anatole Delassus in 70,24 Sekunden vor dem US-Amerikaner Joshua Joseph (71,71) und dem Spanier Miquel Trave (71,83). Alle drei blieben ohne Strafsekunden für Torberührungen wie die drei „Azzurri“, Leonardo Grimandi (72,89) als achter, Jakob Weger (73,07) als zehnter und Marco Romano (75,72) als 24., die alle drei am Freitag den Halbfinallauf bestreiten werden.

Heute hatte Paul Tirler (18) aus Meran seinen zweiten Auftritt bei der Kanuslalom-WM in Laibach. Der SCM-Paddler bestritt um 10.19 Uhr die Quali im Kajak-Einer der U18. Wie in der U23 qualifizieren sich die ersten 30 im ersten Lauf und nochmal zehn im zweiten Lauf für den Halbfinallauf, der ebenso wie der Finallauf am Samstag ausgetragen wird. „Ich freue mich schon auf meinen ersten Einzeldurchgang. Im Team-Rennen hatten wir zwar einen schnellen Lauf, aber sieben Torberührungen, die uns von Platz eins auf Platz elf zurückgeworfen haben“, erzählte Paul Tirler. „Trotzdem war es eine tolle erste WM-Erfahrung für mich. Mit meinen Teamkollegen verstehe ich mich gut“, blickt Tirler auf Dienstag zurück.

Nachstehend die Ergebnisse der Quali im Kajak-Einer der U23:

K1-Quali, Männer, U23:

1. Anatole Delassus (Frankreich) 70,24 Sekunden/0 Strafsekunden;

2. Joshua Joseph (USA) 71,71/0;

3. Miquel Trave (Spanien) 71,83/0;

4. Jakub Krejci (Tschechien) 72,00/0;

5. Thomas Strauss (Deutschland) 72,32/0;

6. Malo Quemeneur (Frankreich) 72,48/2;

8. Leonardo Grimandi (Italien) 72,89;

10. Jakob Weger (Schenna) 73,07/0;

24. Marco Romano (Italien) 75,72/0.

Nachstehend das weitere WM-Programm für Jakob Weger und Paul Tirler:

Donnerstag, 8. Juli 2021

ab 09.44 Uhr: Quali-Läufe im Kajak-Einer der Burschen, U18 mit Paul Tirler

Freitag, 9. Juli 2021

09.50 Uhr: Halbfinallauf im Kajak-Einer der Männer, U23 mit Jakob Weger

12.00 Uhr: Finallauf im Kajak-Einer der Männer, U23

Samstag, 10. Juli 2021

09.50 Uhr: Halbfinallauf im Kajak-Einer der Burschen, U18

12.00 Uhr: Finallauf im Kajak-Einer der Burschen, U18

Sonntag, 11. Juli 2021

09.00 Uhr : Extrem Slalom Cross, Männer U23, Zeitlauf mit Jakob Weger

13.00 Uhr: Extrem Slalom Cross, Männer, U23, Vorläufe

15.15 Uhr: Extrem Slalom Cross, Männer, U23, Viertelfinale

16.30 Uhr: Extrem Slalom Cross, Männer U23, Halbfinale

17.02 Uhr: Extrem Slalom Cross, Männer U23, Finale

Live-Ergebnisse sind unter https://siwidata.com/canoelive/#/live/eca/1496ew abrufbar.