James Sieger im NBA-Weihnachtsduell mit Curry

Von: APA/sda/dpa/Reuters

LeBron James hat sich in seinem 19. Weihnachtsspiel mit einem Sieg in der Heimat eines seiner größten Rivalen, Stephen Curry, selbst ein schönes Geschenk gemacht. Die Los Angeles Lakers gewannen in San Francisco gegen die Golden State Warriors dank eines Korblegers von Austin Reaves eine Sekunde vor der Schlusssirene 115:113. Curry war mit 38 Punkten der beste Werfer des Abends. Lakers-Star James kam auf 31 Punkte.

James kompensierte zusammen mit Austin Reaves (26 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists) den Ausfall des mit einer Knöchelverletzung ausgeschiedenen Anthony Davis. Curry erklärte nach der Partie auf dem ESPN-Account auf X, dass es in Ordnung sei, “zu akzeptieren und anzuerkennen, dass das Ende naht”. Aber nur, weil man dann genießen könne, was gerade passiere. Wann genau es mit dem Karriereende so weit sein könne, präzisierte er nicht.

Ein persönliches Duell lieferten sich Mikal Bridges und Victor Wembanyama beim 117:114 der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs. Dank 41 Punkten von Bridges bezwangen die Knicks die Spurs um den mit 42 Punkten überragenden Wembanyama. Der französische Center dominierte auch mit 18 Rebounds sowie je vier Assists und Blocks.

Bei den Dallas Mavericks droht Luka Doncic erneut auszufallen. Der 25-jährige Slowene zog sich bei der 99:105-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves eine Zerrung in der Wade zu.