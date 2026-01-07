Aktuelle Seite: Home > Sport > James und Doncic führen Lakers zu Sieg in New Orleans
James präsentierte sich in starker Form

James und Doncic führen Lakers zu Sieg in New Orleans

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 09:43 Uhr
James präsentierte sich in starker Form
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHRIS GRAYTHEN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

LeBron James und Luka Doncic haben die Los Angeles Lakers in der NBA zu einem knappen Auswärtssieg bei den derzeit strauchelnden New Orleans Pelicans geführt. Beim 111:103 der Kalifornier am Dienstag (Ortszeit) verbuchten die beiden Basketball-Stars jeweils 30 Zähler. Es war der vierte Sieg der Lakers in den vergangenen fünf Partien.

Doncic verbuchte auch zehn Assists, der Slowene sorgte mit einem Dreier aus großer Distanz kurz vor Ende der Partie noch für einen Höhepunkt. Für die Pelicans war es die achte Niederlage in Folge. Eine Negativserie setzte auch Indiana fort. Das 116:120 zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers war schon die 13. Niederlage in Folge für die Pacers – eine Rekordmarke.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
74
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
57
Wildcamper in Südtirol im Visier
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
46
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 