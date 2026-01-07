James und Doncic führen Lakers zu Sieg in New Orleans

Von: APA/Reuters

LeBron James und Luka Doncic haben die Los Angeles Lakers in der NBA zu einem knappen Auswärtssieg bei den derzeit strauchelnden New Orleans Pelicans geführt. Beim 111:103 der Kalifornier am Dienstag (Ortszeit) verbuchten die beiden Basketball-Stars jeweils 30 Zähler. Es war der vierte Sieg der Lakers in den vergangenen fünf Partien.

Doncic verbuchte auch zehn Assists, der Slowene sorgte mit einem Dreier aus großer Distanz kurz vor Ende der Partie noch für einen Höhepunkt. Für die Pelicans war es die achte Niederlage in Folge. Eine Negativserie setzte auch Indiana fort. Das 116:120 zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers war schon die 13. Niederlage in Folge für die Pacers – eine Rekordmarke.