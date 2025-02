Jannik Sinner erobert YouTube: Neuer Kanal sorgt für Abo-Boom

Von: luk

Sexten/Monaco – Jannik Sinner begeistert nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern jetzt auch im Netz. Der Südtiroler Tennisstar hat kürzlich seinen eigenen YouTube-Kanal gestartet – und das mit durchschlagendem Erfolg. Innerhalb weniger Tage konnte er bereits über 52.500 Abonnenten gewinnen, mit einem stetigen Zuwachs von rund 100 neuen Fans alle paar Minuten.

Sein erstes Video, ein knapp neunminütiger Clip, gibt exklusive Einblicke in das Leben des Weltranglistenersten während der Australian Open. In schnittigen, peppigen Sequenzen zeigt sich Sinner beim Training, auf dem Tennisplatz, aber auch in entspannten Momenten mit Freunden – etwa beim Fahren eines Golfcarts oder beim Spielen mit einem kleinen Funkgerät in einem Auto. Besonders sympathisch: Ein kurzer Blick in sein ziemlich chaotisches Hotelzimmer, den er mit einem Lachen und einer Prise Verlegenheit zulässt.

Doch der Ausbau seiner digitalen Präsenz geht noch weiter. Über seine offizielle Webseite janniksinner.com werden Besucher direkt auf seine neuen Social-Media-Kanäle geleitet. Während sein TikTok-Kanal aktuell noch leer ist, scheint es nur eine Frage der Zeit, bis auch dort Inhalte folgen.

Mehr als nur Social Media – die „Red Fox“-Marke?

Auffällig ist, dass Sinner zunehmend ein eigenes Logo verwendet: eine stilisierte rote Füchsin (Red Fox), die sich aus den Buchstaben J und S zusammensetzt. Dieses Symbol taucht bereits auf seinen Schuhen auf und könnte der Vorbote eines neuen Markenauftritts sein. Experten spekulieren, dass der Südtiroler in Zukunft nicht nur sportlich, sondern auch geschäftlich neue Wege gehen könnte.

Die kreative Umsetzung seiner digitalen Strategie liegt in den Händen von Alex Meliss, einem ebenfalls aus Südtirol stammenden Social-Media-Experten. Seit November 2024 kümmert sich Meliss um Sinners Online-Präsenz – mit sichtbarem Erfolg.

Mit seinem neuen YouTube-Kanal öffnet Jannik Sinner seinen Fans eine weitere Tür in seine Welt. Ob er dort die Millionenreichweite seines Instagram-Accounts (3,2 Millionen Follower) erreichen wird, bleibt abzuwarten – aber der Start spricht für sich.