Jannik Sinner steht im Viertelfinale des Masters in Shanghai

Shanghai – Jannik Sinner aus Sexten hat beim Masters-Turnier in Shanghai das Viertelfinale erreicht. In einem souveränen Achtelfinalspiel besiegte der Sextner den 21-jährigen US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:4 und 7:6. Seine Leistung war beeindruckend und von großem taktischen Geschick gekennzeichnet.

Der 22-Jährige aus Südtirol nutzte die einzige Breakchance des gesamten Spiels konsequent und wehrte gleichzeitig sieben Breakbälle seines Gegners erfolgreich ab. Besonders nervenstark präsentierte sich Sinner im zweiten Satz, als er beim Stand von 0:40 gleich drei Breakbälle abwehrte und das Match nach insgesamt 88 Minuten für sich entschied.

Mit dem Einzug ins Viertelfinale trifft Sinner nun auf einen Top-Ten-Spieler. Dort erwartet ihn der Sieger des Duells zwischen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev.

R4 in Shanghai ✅️
Sinner defeats Shelton 6-4 7-6

– 7/7 BP saved

– 1/1 BP converted

Jannik has reached at least the QF in all 14 tournaments played in 2024 (4 GS, 7 Master, 3 ATP 500)

QF vs. Medvedev or Tsitsipas

