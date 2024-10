Jannik Sinner zieht ins Halbfinale von Schanghai ein

Von: luk

Schanghai – Jannik Sinner hat im Viertelfinale des Masters-Turniers in Schanghai seinen Dauerrivalen Daniil Medwedew klar besiegt und damit sein elftes ATP-Halbfinale in dieser Saison erreicht. Der 22-jährige Südtiroler setzte sich souverän mit 6:1 und 6:4 durch und benötigte dafür nur eine Stunde und 22 Minuten. Sinner dominierte das Spiel nahezu durchgehend und musste lediglich einen Breakball abwehren – und zwar kurz vor Schluss, beim Stand von 6:1 und 5:4.

Mit diesem Erfolg ist Sinner im direkten Duell mit dem Russen Medwedew nun auf Augenhöhe: Die beiden stehen nach 14 Aufeinandertreffen bei einem ausgeglichenen 7:7. Besonders bemerkenswert ist Sinners Aufholjagd in dieser Rivalität: Nachdem Medwedew die ersten sechs Begegnungen für sich entschieden hatte, konnte Sinner seit seinem Finalsieg in Peking 2023 sieben der letzten acht Duelle gewinnen. Einzige Ausnahme blieb das Viertelfinale in Wimbledon 2023, das Medwedew für sich entschied.

Nach dem Match zeigte sich Sinner zufrieden mit seiner Leistung. Er habe seinen taktischen Plan perfekt umgesetzt. Medwedew, der offenbar von einer Schulterverletzung leicht beeinträchtigt war, fand hingegen nicht zu seinem gewohnten Spiel.

Im Halbfinale könnte Sinner erneut auf Carlos Alcaraz treffen. Der Spanier tritt am Mittag im Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Machac an. Erst vor wenigen Tagen standen sich Sinner und Alcaraz im Finale von Peking gegenüber, wo sich Alcaraz nach einem intensiven Match knapp durchsetzte. Sollte Alcaraz heute gewinnen, könnte es in Schanghai zur Revanche kommen – und wieder wäre ein spannendes Duell garantiert.

QF in Shanghai ✅️#Sinner defeats #Medvedev 🇷🇺 6-1 6-4 Medvedev not at his best today due to shoulder problem.

However, this statistic is really significant: H2H 🦊 Vs. 🐙: – Oct. 2023: 🦊x 0 – 6 ×🐙

– Oct. 2024: 🦊x 7 – 7 ×🐙 SF vs. #Alcaraz 🇪🇸 or #Machac 🇨🇿#JanTheFox… pic.twitter.com/aryLc6T2P0 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 10, 2024

Indes ist schon jetzt fix, dass Sinner bis zum Jahresende die Nummer 1 der Tenniswelt bleiben wird.