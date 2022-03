Jbari und Bettin lassen beim Under Armour Kalterer See Halbmarathon alle hinter sich

Kaltern – Mit zwei Favoritensiegen ist am heutigen Sonntag die 15. Ausgabe des Under Armour Kalterer See Halbmarathons zu Ende gegangen. Bei den Männern machte sich der Bozner Khalid Jbari an seinem 33. Geburtstag mit dem Triumph ein schönes Geschenk, während bei den Frauen die Trentinerin Loretta Bettin die Nase vorne hatte. Die beiden Athleten waren beim Rundlauf um den wärmsten Badesee der Alpen bereits 2018 gemeinsam auf dem höchsten Treppchen des Podiums gestanden.

Wolkenloser Himmel, Windstille und Temperaturen um 13 Grad Celsius beim Start am Kiosk Gretl am See um 10 Uhr – besser hätten die äußeren Bedingungen für den 15. Under Armour Kalterer See Halbmarathon am Sonntagvormittag nicht sein können. In der Tat: Die Athletinnen und Athleten zeigten auf den beiden etwas mehr als 10 Kilometer langen Schleifen zum Teil Topleistungen. Bei den Männern setzte sich kurz nach dem Start mit Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), Michael Hofer (ASV Deutschnofen) und David Andersag (ASC Berg) ein in Südtiroler Läuferkreisen prominentes Trio ab. Diese drei Topläufer lagen auch nach der ersten Runde, die sie in etwas mehr als 33 Minuten absolvierten, eng beisammen.

Auf der zweiten Schleife setzten sich Jbari und Hofer dann etwas ab, bevor der spätere Sieger bei Kilometer 20 auf einer Bergab-Passage die entscheidende Attacke setzte. Am Ende gewann Jbari den Kalterer See Halbmarathon mit einer Zeit von 1:07.20 Stunden und zehn Sekunden Vorsprung auf Hofer. Jbaris Leistung an seinem 33. Geburtstag und bei seinem insgesamt dritten Kaltern-Triumph nach 2017 und 2018 ist noch einmal höher einzuschätzen, wenn man bedenkt, dass er erst vor einer Woche den Rimini Marathon für sich entschieden hat. Jbaris Halbmarathon-Bestzeit lieg bei 1:06.41. Hofer schrammte hingegen nur 16 Sekunden an seiner persönlichen Bestleistung vorbei, die er in dieser Saison verbessern möchte. Langfristig peilt der 26-Jährige eine Zeit unter 1:05-Stunden an. Das Podium in Kaltern komplettierte am Sonntag David Andersag, der in 1:08.59 ebenfalls die 1:10-Stunden-Marke knackte.

Natalie Andersag als beste Südtirolerin auf Rang drei

Bei den Frauen feierte Loretta Bettin (Atletica Paratico) einen klassischen Start-Ziel-Sieg. Die 41-jährige Trentinerin hatte bei Halbzeit einen Vorsprung von zwei Minuten auf Natalie Andersag (ASC Berg) und von fast drei Minuten auf Anna Fantinelli (Atletica Brescia Marathon). Einen Vorsprung, den Bettin auf der zweiten Schleife weiter ausbaute, die 21,1 Kilometer schließlich in 1:21.10 Stunden bewältigte und sich damit souverän durchsetzte. Fantinelli konnte auf der zweiten Schleife an Andersag vorbeiziehen und belegte mit 4.17 Minuten Rückstand den zweiten Platz. Andersags Rückstand auf die Tagessiegerin betrug im Ziel hingegen 5.37 Minuten.

Zusätzlich zur Halbmarathon-Distanz bot der ausrichtende Südtiroler Laufverein Sparkasse am Sonntag traditionsgemäß auch den Panoramalauf mit einer Länge von 10,55 Kilometern an. Hier ging der Tagessieg bei den Männern an den Trentiner Marco Anesi (Lagarina Crus Team). Der 22-Jährige aus Pinè erreichte das Ziel nach 34.04 Minuten mit 15 Sekunden Vorsprung auf den Salurner Raphael Joppi vom Gastgeberverein.

Den dritten Rang nahm hingegen Nicola Mostacchetti von Atl. Valle Brembana ein. Seine Endzeit betrug 35.13 Minuten. Bei den Frauen überquerte eine Athletin aus Deutschland als Erste die Ziellinie. Anna Ricarda Gerlach aus Regensburg setzte sich souverän in 40.43 Minuten durch. Als beste heimische Athletin landete Sophia Miribung aus Percha auf dem zweiten Platz (Laufclub Pustertal/45.04), vor Sonja Tscholl aus Tschengls (ASD Südtirol Team Club/46.34).

Die Veranstalter freuen sich über ein gelungenes Comeback

Strahlende Gesichter gab es am Sonntag aber nicht nur bei den Teilnehmenden, die nach zwei Jahren Pandemie bedingter Zwangspause wieder den Frühlingsauftakt der heimischen Laufszene im Überetsch in Angriff nehmen durften. Auch OK-Chef Patrick Olivetto zeigte sich nach Ende des Klassikers zufrieden: „Wir sind zunächst einmal überglücklich, dass wir den Under Armour Kalterer See Halbmarathon endlich wieder durchziehen konnten. Die 800 gemeldeten Teilnehmer und die vielen strahlenden Gesichter bei den Finishern sind der Beweis, dass alle auf dieses Rennen hingefiebert haben. Es war aufgrund der Corona-Auflagen nicht einfach, das Event abzuhalten. Aber dank der Unterstützung unserer 120 freiwilligen Helfer hat alles reibungslos geklappt. Ein Dank geht natürlich auch an unsere Sponsoren, die uns hoffentlich auch bei den nächsten Ausgaben unseres Traditionslaufes wieder unterstützen werden.“

Die Top7-Serie – der Under Armour Kalterer See Halbmarathon war die zweite Etappe von insgesamt sieben Veranstaltungen – wird in knapp einem Monat mit einem weiteren Halbmarathon fortgesetzt. Am Sonntag, 1. Mai geht es für die Athletinnen und Athleten zwischen Meran und Algund auf die 21,1 Kilometer.

Ergebnisse 15. Under Armour Kalterer See Halbmarathon

Männer

1. Khalid Jbari ITA/Athletic Club 96 Alperia 1:07.20

2. Michael Hofer ITA/ASV Deutschnofen 1:07.30

3. David Andersag ITA/ASC Berg 1:08.59

4. Luis Schenk ITA/ASV Gherdeina Runners 1:12.04

5. Enrico Cozzini ITA/GS Fraveggio 1:12.11

Frauen:

1. Loretta Bettin ITA/Atl. Paratico 1:21.10

2. Anna Fantinelli ITA/Atletica Brescia Marathon 1:25.28

3. Natalie Andersag ITA/ASC Berg 1:26.48

4. Susanne Hafner GER 1:27.15

5. Christine Griessmair ITA 1:28.02

Panoramalauf (10,55 km)

Männer

1. Marco Anesi ITA/Lagarina Crus Team 34.04

2. Raphael Joppi ITA/Südtiroler LV Sparkasse 34.19

3. Nicola Mostacchetti ITA/Atl. Valle Brembana 35.13

4. Alex Rodigari ITA/US Carisolo 35.26

5. Veith Berger ITA 35.41

Frauen:

1. Anna Ricarda Gerlach GER/LG Telis Finanz Regensburg 40.43

2. Sophia Miribung ITA/Laufclub Pustertal 45.04

3. Sonja Tscholl ITA/ASD Südtirol Team Club 46.34

4. Silvia Bazzana ITA/SG Eisacktal Raiffeisen ASV 46.56

5. Saveria Moncher ITA/ASD Città di Trento 47.43

Weiteres Programm der Top-7-Laufserie 2022

Sonntag, 1. Mai 2022: Half Marathon Meran Algund

Samstag, 16. Juli 2022: Reschenseelauf

Samstag, 27. August 2022: Südtiroler Erdäpellauf

Sonntag, 25. September 2022: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 22. Oktober 2022: AgeFactor-Run Branzoll