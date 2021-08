Jérémie Broh kehrt zum FC Südtirol zurück

Bozen – Jérémie Broh ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Der 24jährige Mittelfeldspieler, der bereits von Jänner 2017 bis Juni 2018 für die Weißroten spielte, kommt auf Leihbasis (30. Juni 2022) mit Kaufoption von Palermo. Broh wird beim FC Südtirol die Rückennummer 15 tragen.

Jérémie Delphin Broh Tonye, dessen Vater aus der Elfenbeinküste und dessen Mutter aus Kamerun stammt, ist am 21. März 1997 in Parma geboren. Als italienischer Staatsbürger bestritt er in jungen Jahren insgesamt vier Matches für die „Azzurri“: zwei mit der U18, zwei mit der U20. Im Laufe seiner Karriere hat er sämtliche Positionen im Mittelfeld eingenommen, wurde jedoch vorwiegend auf der 8er-Position eingesetzt.

Von der D-Jugend bis zur Profimannschaft trug Broh das Trikot seiner Heimatstadt Parma. Am 18. Mai 2015 feierte er sein Debüt in der Serie A, als er in den Schlussminuten des Matches gegen Fiorentina den Platz von Antonio Nocerino einnahm. Nachdem die „Emiliani“ Insolvenz anmelden mussten, fand er in Sassuolo einen neuen Arbeitgeber. Broh spielte vorwiegend für die „Primavera“, wurde jedoch mehrmals von Coach Eusebio Di Francesco in den Profikader einberufen.

Im Sommer 2016 wechselte Broh auf Leihbasis zu Pordenone in die Serie C, wo er es in der Hinrunde auf insgesamt 11 Einsätze brachte. Die zwei Hälfte jener Saison bestritt der Mittelfeldspieler mit dem FC Südtirol. Seine vielversprechenden Leistungen im FCS-Dress überzeugten die Clubführung, ihn auch für die darauffolgende Saison von Sassuolo auszuleihen. In seiner eineinhalbjährigen Erfahrung in Bozen brachte es Broh auf insgesamt 43 Einsätze.

Die Zeit beim FC Südtirol verhalf Broh zum Klassensprung, sodass er im darauffolgenden Biennium für Padua und Cosenza in der Serie B unter Vertrag stand. Im September 2020 wurden seine Spielerrechte vom Serie C-Club Palermo erworben. In Sizilien konnte der Mittelfeld-Allrounder insgesamt 28 Einsätze und zwei Torvorlagen verbuchen. Der FC Südtirol freut sich über die Rückkehr von Jérémie Broh und wünscht ihm viel Erfolg.

Nermin Karic wechselt zu Virtus Entella

Der schwedische Mittelfeldspieler verlässt den FC Südtirol nach insgesamt 41 Einsätzen und vier Treffern. Nermin Karic verlässt den FC Südtirol und wechselt definitiv zu Virtus Entella. Der 22jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer 2020 nach Bozen und brachte es im FCS-Dress auf insgesamt 41 Einsätze und vier Treffer. Der FC Südtirol bedankt sich bei Nermin Karic für den stets gezeigten Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg für seine sportliche Zukunft.