Jesenice und Cavaliers übernehmen Tabellenführung in Quali-Gruppen

Bozen – Am Samstagabend gelang dem EK Die Zeller Eisbären im vierten Spiel der Zwischenrunde der erste Sieg. Gegen den EC Bregenzerwald feierte der Tabellenzweite nach Phase 1 einen 5:2-Erfolg. In den Qualifikationsgruppen konnte der SIJ Acroni Jesenice durch einen Derbysieg die Tabellenführung in Gruppe A zurückerobern, während die Hockey Unterland Cavaliers in Gruppe B den Sprung an die Spitze schafften.

Während die Teams in der Alps Hockey League um wichtige Punkte kämpften, gelang den Rittner Buam SkyAlps im dritten und entscheidenden Finalspiel der italienischen Alps Hockey League Meisterschaft (Serie A | Scudetto) der Titelgewinn gegen den S.G. Cortina Hafro.

Master Round

Die EK Zeller Eisbären sind in der Master Round angekommen. Nach zuvor drei Niederlagen in der Zwischenrunde gelang dem Zweitplatzierten der ersten Phase der erste Sieg. Gegen den EC Bregenzerwald setzten sich die Eisbären souverän mit 5:2 durch und verkürzten damit den Rückstand auf die Top-Teams. Der EC Bregenzerwald hingegen verliert nach der dritten Niederlage im vierten Spiel der Zwischenrunde allmählich den Anschluss an die weiteren Teams.

Qualifikationsrunde A: Jesenice erobert Tabellenführung mit Derbysieg zurück

In der Qualifikationsrunde A gelang dem SIJ Acroni Jesenice der Derbysieg gegen den HK RST Pellet Celje. Mit dem 2:1-Auswärtssieg eroberte der amtierende Meister seine Tabellenführung in der Qualifikationsrunde A zurück. Celje ging im Derby zunächst in Führung, ehe Jesenice die Begegnung bis zum zweiten Abschnitt drehte. Für Jesenice war dies der erste Sieg in der Zwischenrunde.

Der HC Gherdeina valgardena.it schloss derweil zum Top-Duo auf. Gröden feierte einen 4:3-Auswärtssieg beim HC Meran/o und stieß diesen damit von der Spitze. In einer spannenden Begegnung wechselte die Führung mehrmals. Ein Tor in der 69. Minute brachte schließlich die Entscheidung für Gröden, das in der Tabelle nur noch einen Punkt hinter Meran/o und damit knapp hinter einem direkten Playoff-Platz liegt.

Qualifikationsrunde B: Cavaliers übernehmen die Führung

Die Hockey Unterland Cavaliers feierten in der Qualifikationsrunde B einen hart erkämpften 7:5-Erfolg über die SHC Fassa Falcons. Die Falcons führten in dieser Begegnung schnell mit 2:0, sahen sich dann aber im zweiten Abschnitt einem Rückstand gegenüber. Fassa glich zwar im finalen Abschnitt noch einmal aus, hatte dann aber gegen die Schlussoffensive der Cavaliers nichts mehr entgegenzusetzen. Moritz Kaufmann schnürte in dieser Begegnung einen Doppelpack und verbuchte zusätzlich zwei Assists, was maßgeblich zum Sprung an die Spitze beitrug.

Im zweiten Spiel der Qualifikationsrunde B feierte das EC-KAC Future Team seinen ersten Sieg in der Zwischenrunde. Die Klagenfurter setzten sich gegen den EHC Lustenau mit 3:1 durch und zogen damit mit den Vorarlbergern gleich. Für die Entscheidung sorgte Luka Gomboc, der im finalen Abschnitt einen Doppelpack binnen drei Minuten schnürte.

Ritten krönt sich zum Serie-A-Champion

Während die Teams in der Alps Hockey League um wichtige Punkte kämpften, gelang den Rittner Buam SkyAlps im dritten und entscheidenden Finalspiel der italienischen Alps Hockey League Meisterschaft (Serie A | Scudetto) der Titelgewinn gegen den S.G. Cortina Hafro. Ritten setzte sich in der Verlängerung mit 3:2 durch. Das entscheidende Championship-Winning-Goal erzielte Ethan Szypula.

Alps Hockey League | Master Round:

EK Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald 5:2 (1:0,1:0,3:2)

Referees: HLAVATY, WENUSCH, Eisl, Moidl

Goals EKZ: 1:0 EKZ Lahoda A. (19:46 / Artner F. ,Rossmann S. / EQ), 2:0 EKZ Unterluggauer N. (34:18 / Altuhov I. ,Wohlfahrt B. / EQ), 3:0 EKZ Huard N. (40:24 / Cuma T. ,Wilenius T. / EQ), 4:2 EKZ Wallner L. (46:59 / Unterluggauer N. ,Paulweber C. / EQ), 5:2 EKZ Huard N. (55:13 / Wilenius T. ,Ban D. / EQ)

Goals ECB: 3:1 ECB Schlögl R. (41:03 / Ossipov R. ,Wernicke J. / EQ) 3:2 ECB Lipsbergs R. (42:50 / Embrich E. ,Zwerger J. / EQ)

Alps Hockey League | Qualification Round A:

HK RST Pellet Celje – SIJ Acroni Jesenice 1:2 (1:1,0:1,0:0)

Referees: BULOVEC, LESNIAK, Bergant, Javornik

Goals HKC: 1:0 HKC Sotlar J. (09:41 / Panasenko B. ,Cepon M. / EQ)

Goals JES: 1:1 JES Tursic Seckar M. (14:44 / Cimzar T. / EQ), 1:2 JES Jezovsek Z. (38:07 / Pance E. ,Logar M. / 5:3 PP)

HC Meran/o – HC Gherdeina valgardena.at 3:4 (1:1,1:1,1:2)

Referees: EGGER, GIACOMOZZI, Abeltino, Formaioni

Goals HCM: 1:1 HCM Anderson C. (15:26 / Gellon D. ,Dellagiacoma F. / EQ), 2:1 HCM Anderson C. (20:22 / Ritchie N. ,Gellon D. / EQ), 3:3 HCM McNally B. (57:43 / Gellon D. ,Tomasini P. / PP)

Goals GHE: 0:1 GHE Cristellon Y. (11:02 / Willeit C. ,McGowan B. / EQ), 2:2 GHE Glück D. (20:51 / Luisetti M. ,Sölva M. / EQ), 2:3 GHE De Luca A. (49:45 / Senoner J. ,McGowan B. / EQ), 3:4 GHE De Nardin E. (58:47 / Glück D. ,Sölva M. / EQ)

Alps Hockey League | Qualification Round B:

EC-KAC Future Team – EHC Lustenau 3:1 (0:0,0:0,3:1)

Referees: BAJT, MEIXNER, Jeram, Kanyo

Goals KFT: 1:0 KFT Sunitsch M. (44:26 / Malle M. ,Slivnik L. / EQ), 2:1 KFT Gomboc L. (51:56 / Klassek T. / SH), 3:1 KFT Gomboc L. (54:59 / unassisted / EQ)

Goals EHC: 1:1 EHC Wennlund M. (47:57 / Shikera J. ,Pietilä V. / PP)

Hockey Unterland Cavaliers – SHC Fassa Falcons 7:5 (1:3,4:1,2:1)

Referees: LEGA, STEFENELLI, Brondi, Vignolo

Goals HCU: 1:2 HCU Sullmann M. (11:33 / Brighenti T. ,Galassiti D. / EQ), 2:3 HCU Kaufmann M. (20:21 / Egger A. ,Girardi D. / EQ), 3:3 HCU Nyman L. (20:56 / Galassiti G. ,Käyrä A. / EQ), 4:3 HCU Wieser F. (27:00 / Sullmann M. ,Kaufmann M. / PP), 5:4 HCU Käyrä A. (38:43 / Markkula M. ,Kaufmann M. / EQ), 6:5 HCU Galassiti G. (43:35 / Brighenti T. ,Girardi D. / EQ), 7:5 HCU Kaufmann M. (44:31 / Markkula M. ,Nyman L. / EQ)

Goals FAS: 0:1 FAS Defrancesco M. (02:02 / Iori D. ,De Toni E. / EQ), 0:2 FAS Biondi L. (02:51 / Selin S. ,Vigl A. / EQ), 1:3 FAS Selin S. (15:51 / Schiavone D. ,Forte F. / PP), 4:4 FAS Selin S. (27:16 / Sylwander J. ,Näslund V. / EQ), 5:5 FAS Iori D. (43:02 / Schiavone D. ,Forte F. / EQ)