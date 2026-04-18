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EM-Rang fünf für Scharfetter (re)

Judoka Thomas Scharfetter verliert bei EM Kampf um Bronze

Samstag, 18. April 2026 | 16:24 Uhr
EM-Rang fünf für Scharfetter (re)
APA/APA/AFP/FERENC ISZA
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Von: apa

Dem österreichischen Judo-Team droht eine erneut medaillenlose EM. Thomas Scharfetter war am Samstag in Tiflis überraschend knapp an Edelmetall dran, verlor aber im Bronze-Kampf. Der Salzburger unterlag in der Klasse bis 90 kg dem Rumänen Alex Cret nach einer halben Minute mit Ippon. Für den 25-Jährigen ist der erreichte fünfte Rang sein bisher größter Erfolg. Die letzte rot-weiß-rote Hoffnung auf Edelmetall ist am Sonntag Schwergewichtler Movli Borchashvilli.

Frühzeitig ausgeschieden sind am Samstag die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Michaela Polleres (Klasse -70 kg), Magamed Borchashvilli und Bernd Fasching (-81) sowie EM-Debütant Issa Naschcho (-90). Scharfetter kam hingegen nach einem Freilos und zwei Siegen ins Viertelfinale, das der Weltranglisten-98. gegen den Serben Nemanja Majdov aber verlor. In der Hoffnungsrunde gelang zunächst ein Sieg, ehe der Pongauer im Bronze-Duell gegen Cret den Kürzeren zog.

“Ich habe leider das Finale verschlafen, bin stehen geblieben und er hat das beinhart ausgenützt. Schade, dass ich die taktische Linie der anderen Kämpfe am Ende nicht durchziehen konnte”, sagte Scharfetter. ÖJV-Cheftrainerin Yvonne Snir-Bönisch war trotzdem zufrieden. “Nach einer längeren Durststrecke und einigen Verletzungen ist er endlich wieder der Alte. Auch wenn es mit der Medaille nicht geklappt hat, war es sein bisher größter Erfolg. Thomas darf stolz sein”, sagte die Deutsche. Die letzte EM-Medaille für Österreich gab es vor zwei Jahren mit Bronze durch Shamil Borchashvili. Im Vorjahr ging das rot-weiß-rote Aufgebot leer aus.

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