Jugend-Mannschafts-Landesmeisterschaft ausgetragen

St. Christina – In St. Christina ging am Pfingstmontag die U14- und U16-Mannschafts-Landesmeisterschaft über die Bühne. Am Ende jubelten bei den U14 das Bozner Herren-Team CSS Leonardo da Vinci und die Athletinnen des ASV Sterzing, während sich in der U16-Kategorie die Burschen der SAB und die Damen des Südtirol Team Clubs durchsetzen konnten.

Die Mannschafts-Landesmeisterschaften in Gröden (auf 2100 m) waren ein voller Erfolg. Auch einige starke Leistungen wurden verbucht. In der U16-Klasse der Damen ließen die Damen des SSV Bruneck aufhorchen: 80-m-Hürdenass Greta Amhof stoppte die Zeitmessung in 13.06 Sekunden, außerdem entschied sie den Weitsprung mit starken 5.50 m für sich. Teamkollegin Hannah Thaler überquerte hingegen 1.58 m im Hochsprung. Eine starke Vorstellung zeigte auch die Lananerin Stephanie Schöpf, die es im Kugelstoßen auf 11.87 m brachte. Speerwerferin Selma Göller vom ASC Passeier erreichte stolze 38.28 m.

Schöpfs Zwillingsbruder Frederic war über 100 m Hürden (14.54 Sekunden) eine Klasse für sich. Auch Hochspringer Manuel Lorenzon (1.75 m) zeigte eine ordentliche Leistung. Im U14-Bewerb lief die Sterzingerin Robin Rainer die 60 m Hürden in 10.42 Sekunden, ihre Teamkollegin Maria Gogl und Magdalena Parigger (SV Lana) gewannen den Hochsprung mit 1.40 m. Bei den Burschen kam Kugelstoßer Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) auf 11.89 m.