Jugendberglauf-Saison in Kaltern beendet

Kaltern – An diesem Wochenende fand in St. Anton bei Kaltern der letzte Jugendberglauf dieser Saison statt. Dabei gingen nicht weniger als 130 Athletinnen und Athleten (Teilnehmerrekord) der Altersklassen U8 bis U18 an den Start.

Auf dem schönen Rundkurs um die Sportanlage in Kaltern wurden in den Altersklassen U14, U16 und U18 auch die Landesmeistertitel vergeben. Bei den Mädchen setzten sich dabei Lisa Leuprecht, Julia Gamper und Lina Wallisch durch. Die Lananerin Leuprecht, die für den SC Meran startet, konnte sich im U18-Rennen klar vor Annalisa Pitscheider und der Pustererin Hanna Irsara behaupten. Gamper setzte sich im U16-Bewerb vor ihren Meraner Teamkolleginnen Katja Mitterhofer und Sofia Sambin durch. Die für den Südtirol Team Club startende Lina Wallisch siegte im U14-Rennen vor Klub-Kollegin Sinah Bachmann und Johanna Herbst vom ASV Deutschnofen.

Bei den Burschen standen Valentino Melle, Aaron Gallmetzer und Leo Pedò ganz oben. U18-Ass Melle setzte sich im Finish gegen David Agethle vom SC Meran durch. Agethles Teamkollege Gallmetzer entschied hingegen das U16-Rennen für sich. Leo Pedò vom Südtirol Team Club dominierte den U14-Lauf und siegte mit Riesenvorsprung auf die beiden Talente vom ASV Deutschnofen, Marjan Köhl und Elias Wieser.

Die Ergebnisse vom Jugendberglauf in Kaltern

Mädchen U18

1. Lisa Leuprecht (SC Meran) 9.46 Minuten

2. Annalisa Pitscheider (Läuferclub Bozen) 11.40

3. Hanna Irsara (SSV Bruneck) 12.18

Mädchen U16

1. Julia Gamper (SC Meran) 4.47

2. Katja Mitterhofer (SC Meran) 5.02

3. Sofia Sambin (SC Meran) 5.03

Mädchen U14

1. Lina Wallisch (Südtirol Team Club) 4.43

2. Sinah Bachmann (Südtirol Team Club) 4.45

3. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 4.53

Mädchen U12

1. Anna Thaler (Lauffreunde Sarntal) 5.15

2. Sarah Niedermayr (KSV Leichtathletik) 5.19

3. Vanessa Hofer (LG Schlern) 5.30

Mädchen U10

1. Iris Perkmann (LG Schlern) 3.03

Mädchen U8

1. Marta Moretti (SAB) 3.22

Buben U18

1. Luca Valentino Melle (Südtirol Team Club) 14.12 Minuten

2. David Agethle (SC Meran) 14.13

3. Manuel Nagler (Läuferclub Bozen) 15.35

Buben U16

1. Aaron Gallmetzer (SC Meran) 9.20

2. Simon Olivetto (Südtiroler Laufverein) 9.22

3. Peter Thaler (ASV Deutschnofen) 9.46

Buben U14

1. Leo Pedò (Südtirol Team Club) 4.36

2. Marjan Köhl (ASV Deutschnofen) 5.06

3. Elias Wieser (ASV Deutschnofen) 5.13

Buben U12

1. Paul Werth (ASC Berg) 4.43

2. Alex Lageder (LG Schlern) 4.49

3. Manuel Fill (LG Schlern) 4.52

Buben U10

1. Elias Tratter (Lauffreunde Sarntal) 2.54

Buben U8

1. Hannes Prossliner (KSV Leichtathletik) 3.02