Jugendberglauf-Saison in Laag beendet

Laag – Am Samstag fand in Laag der letzte Jugendberglauf dieser Saison statt. Dabei gaben sich knapp 100 Läuferinnen und Läufer der Altersklassen U8 bis U18 ein Stelldichein. Außerdem wurden im Unterland die U14-, U16- und U18- Landesmeistertitel vergeben.

Bei herrlichem Herbstwetter dominierten die Mädchen des Sportclubs Meran das Geschehen. Bei den U18 setzte sich die Lananerin Lisa Leuprecht auf der 2,49 km langen Strecke in 8.14 Minuten vor ihren beiden Teamkolleginnen, Anna Hofer aus Rabland (8.21) und Emily Vucemillo (8.51), durch. Auch bei den U16 feierten die Meranerinnen einen Dreifachsieg: Die Grödnerin Sofia Demetz stoppte die Zeitmessung nach 2,18 km in 9.24 Minuten, dahinter folgten Julia Gamper und Eva Hölzl. Lilian Marie Andreas und Klara Alber standen in der U14- und U12-Kategorie ganz oben.

Mit David Agethle siegte bei den U16-Burschen ebenfalls ein Athlet vom SC Meran. Peter Thaler vom ASV Deutschnofen setzte sich bei den U14 vor Teamkollege Benjamin Untermarzoner durch, Alex Lageder von der LG Schlern war bei den U12 eine Klasse für sich. Bei den U10 siegten Emma Seebacher und Lukas Fill (beide LG Schlern), bei den Jüngsten (U8) ging der Tagessieg an Maria Pichler (ASC Berg) und Francesco Civita (SC Meran).

Die Ergebnisse des Jugendberglaufes in Laag

Mädchen U18

1. Lisa Leuprecht (SC Meran) 8.14 Minuten

2. Anna Hofer (SC Meran) 8.21

3. Emily Vucemillo (SC Meran) 8.51

Mädchen U16

1. Sofia Demetz (SC Meran) 9.24

2. Julia Gamper (SC Meran) 9.48

3. Eva Hölzl (SC Meran) 10.23

Mädchen U14

1. Lilian Marie Andres (SC Meran) 5.34

2. Eva Schrott (SC Meran) 5.43

3. Julia Agethle (SC Meran) 5.59

Mädchen U12

1. Klara Alber (SC Meran) 3.29

2. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 3.33

3. Nika Kerschbaumer (LG Schlern) 3.33

Mädchen U10

1. Emma Seebacher (LG Schlern) 2.18

Mädchen U8

1. Maria Pichler (ASC Berg) 1.12

Buben U16

1. David Agethle (SC Meran) 8.02 Minuten

2. Aaron Gallmetzer (SC Meran) 8.24

Buben U14

1. Peter Thaler (ASV Deutschnofen) 5.10

2. Benjamin Untermarzoner (ASV Deutschnofen) 5.23

3. Jakob Eisendle (SC Meran) 5.52

Buben U12

1. Alex Lageder (LG Schlern) 3.37

2. Timo Stuefer (LG Schlern) 3.49

3. Elias Wieser (ASV Deutschnofen) 3.52

Buben U10

1. Lukas Fill (LG Schlern) 1.59

Buben U8

1. Francesco Civita (SC Meran) 1.14