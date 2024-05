Julia Grabher sagte Antreten bei French Open ab

Die Vorarlbergerin Julia Grabher muss auf ein Antreten bei den Tennis-French-Open verzichten. Österreichs nach einer Pause wegen einer Handgelenksverletzung aktuell auf Weltranglistenposition 159 rangierende Nummer eins wäre aufgrund ihres Protected Ranking in Roland Garros dabei gewesen, muss aber laut österreichischem Tennis-Verband (ÖTV) nun passen. Nach Auftreten von Schmerzen wurde ein Knochenmarksödem in der Schlaghand diagnostiziert, eine erneute Pause ist die Folge.

Grabher hatte bei ihrem Comeback-Versuch drei Turniere auf niedrigerer Ebene bestritten, war da sieglos geblieben. Auch beim Turnier des Billie Jean King Cups im April in Oeiras in Portugal blieb die 27-Jährige in ihren Einsätzen ohne Erfolgserlebnis.

Nach ihrem Ausfall für das zweite Major des Jahres ist der Steirer Sebastian Ofner nun der einzige ÖTV-Akteur mit einem Einzel-Fixplatz im French-Open-Hauptfeld. Am (heutigen) Mittwoch trachten Dominic Thiem, Filip Misolic, Dennis Novak und Sinja Kraus um den Aufstieg in die dritte und letzte Qualifikationsrunde. Die Auslosung des Hauptbewerbs ist für Donnerstag (14.00 Uhr) angesetzt.