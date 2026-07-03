Jumping in the Alps: Der erste Turniertag in Wiesen ist Geschichte

Von: luk

Wiesen – Seit dem heutigen Freitag hat das Warten ein Ende! Das international besetzte Springreit-Turnier Jumping in the Alps hat mit den ersten 17 Entscheidungen begonnen. Fast 300 Reiterinnen und Reiter waren dabei im Wipptal im Einsatz, darunter auch Teilnehmende aus Südtirol. Das erste Turnier der Kategorie A3* läuft noch bis zum Sonntag, ehe die renommierte Veranstaltung in der kommenden Woche mit zwei weiteren Wettkämpfen mit einer Dauer von zwei, bzw. drei Tagen fortgesetzt wird. Jumping in the Alps ist Teil der Brenner Tour.

Die wichtigste Entscheidung am ersten Tag von Jumping in the Alps war die Kategorie C135, bei dem die teilnehmenden Pferde Hindernisse mit einer maximalen Höhe von 1,35 Metern schnellstmöglich überspringen mussten. Hier setzte sich mit Christian Pitzianti (Toscana Equitazione ASD) auf der Stute Hatila De La Riviere einer der Favoriten durch, der den anspruchsvollen Parcours auf dem Gelände des Reitclubs Wiesen in 25,9 Sekunden bewältigte. Platz zwei belegte der Lombarde Riccardo Vittori auf dem Hengst Clash, dem eine Zeit von 26,36 Sekunden zu Buche stand. Rang drei im Klassement nahm abermals Pitzianti ein, dieses Mal auf dem Rücken der Stute Nunora Z (26,55 Sekunden). Alle drei Pferde blieben bei ihrem Auftritt fehlerfrei.

Zwei Südtiroler Erfolge

Im Springen über 1,30 Meter gab es einen vielumjubelten Südtiroler Heimsieg. Die Grödnerin Maddalena Bernardi (Panoramic Horse Resort ASD) setzte sich mit einem fehlerlosen Ritt auf ihrem Pferd C-Wille durch, und zwar mit der Zeit von 25,88 Sekunden. Platz zwei ging an Riccardo Vittori auf Taurus Astri (C.I. Vittori ASD), Dritter wurde Riccardo Andreis auf Vivo Anlait PS (SEC SSD A RL). Auch im Turnier der Kategorie C125 gab es einen Südtiroler Erfolg. Rebecca Leitner, die für den Reitclub Steinwandterhof startet, setzte sich auf Diva in 25,81 durch, und zwar mit großem Vorsprung auf den Deutschen Klaus Müller auf Vivanti (28,79) und Mia Burnette Dillon vom Verein Toscana Equitazione ASD auf Vento Su Monte (28,80).

Das nachfolgende Springen über 1,20 Meter ging hingegen an Federica Vaccher auf Cardesina vom C.I. Valbona, die sich in 52,46 Sekunden hauchdünn vor Leonardo Conte (C.I. Del Cristallo) auf Gratina durchsetzte (52,54). Mit einem italienischen Erfolg endete auch das C115-Turnier. Hier war Greta Minini (L’Eden SSD A RL) auf Darco De Riverland erfolgreich. Insgesamt gab es am Freitag ab 8.00 Uhr morgens nicht weniger als 17 Entscheidungen.

Das erste Zwischenresümee fällt positiv aus

„Der erste Tag war erwartungsgemäß sehr intensiv, aber im Großen und Ganzen ist alles reibungslos über die Bühne gegangen. Nun freuen wir uns auf die weiteren Entscheidungen am Wochenende, zu denen wir alle Interessierten bei kostenlosem Eintritt einladen möchten. Neben einem ansprechenden sportlichen Programm bleiben auf unserer Anlage auch kulinarisch keine Wünsche offen“, sagt Jakob Hochrainer vom ausrichtenden Reitclub Wiesen. Der Wettkampftag am Samstag beginnt bereits um 7 Uhr und endet voraussichtlich am frühen Abend.