Juniorcup Speed in Villagnedo

Villagnedo – Im Kletterzentrum Lagorai in Villagnedo waren am Wochenende 152 junge Athletinnen und Athleten am Start. Die Kategorien U12 bis U20 kletterten einen Speed-Bewerb.

Beim Speed-Klettern geht es um Schnelligkeit: Eine genormte Route wird dabei schnellstmöglich nach oben geklettert. Gesichert wird beim Speed Toprope, also mit Seilsicherung von oben. Die Zeit wird gestoppt, sobald der Kletternde am Ende der Route einen Buzzer auslöst. Diese Bewerbe sind für das Publikum spannend, für die Kletternden wirkt sich ein Fehlstart verhängnisvoll aufs Ergebnis aus. So blieben die Bewerbe im Juniorcup am 20. und 21. April spannend bis zum letzten Teilnehmer.

Bei den Herren dominierte der AVS Meran mit drei ersten Plätzen den Speed-Bewerb, in den Kategorien U16, U18 und U20 gingen zwei Podiumsplätze an die Meraner Teilnehmer.

Bei den Damen überzeugten in den Kategorien U18 und U20 die Kletterinnen von Arco Climbing. Bei den U16 der Mädchen schafften es zwei Athletinnen des AVS St. Pauls aufs Podium, die belegten die Plätze eins und zwei. Das gleiche gelang zwei Mädchen der U12 vom AVS Passeier. In der Kategorie U14 der Mädchen gingen alle drei Podestplätze an Athletinnen des AVS Brixen.

Die nächste Etappe im Juniorcup findet vom 3. bis 5. Mai in Meran mit einem Boulder-Bewerb statt.

Ergebnisse:

U12F

1. Valentina Stolz, AVS Passeier

2. Mara Schwienbacher, AVS Passeier

3. Sophie Pederiva, AVS Brixen

U12M

1. Emil Weiss, AVS Bozen

2. Jonas Schuen, AVS Bruneck

3. Damian Lanthaler, AVS Passeier

U14F

1. Annalena Ranalter, AVS Brixen

2. Nadja Ranalter, AVS Brixen

3. Romy Köllemann, AVS Brixen

U14M

1. Gabriel Schuen, AVS Bruneck

2. Benedikt Egger, AVS St. Pauls

3. Lukas Waldner, AVS Meran

U16F

1. Emmy Lang, AVS St. Pauls

2. Vanessa Atz, AVS St. Pauls

3. Sofia Brenna, Arco Climbing

U16M

1. Dario Cadonau, AVS Meran

2. Hannes Cagol, AVS St. Pauls

3. Pier Giulio Paglierani, AVS Meran

U18F

1. Leah Bickhove, Arco Climbing

2. Linda Pedrini, Arco Climbing

3. Emma Benazzi, AVS Meran

U18M

1. Lukas Pixner, AVS Meran

2. Alex Pichler, AVS Meran

3. Libero Feller, Trento Boulder

U20F

1. Agnese Fiorio, Arco Climbing

2. Jana Vigl, AVS Meran

3. Lucia Furlani, Arco Climbing

U20M

1. Moritz Prünster, AVS Meran

2. Jakob Kerschbaumer, AVS Meran

3. Davide Peterlana, Trento Boulder