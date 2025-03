Junioren-WM Ski Alpin: Bronzemedaille im Super-G für Sara Thaler

Von: mk

Bozen – Am dritten Wettkampftag der Junioren-Weltmeisterschaften Ski Alpin in Tarvis hat es die erste Medaille für eine Südtiroler Rennläuferin gegeben. Sara Thaler aus Gröden gewann im Super-G die Bronzemedaille.

Vor 13 Monaten hat Sara Thaler bei den Junioren-Weltmeisterschaften im französischen Chatel eine Medaille noch knapp verfehlt. Die Grödnerin musste sich damals in der Abfahrt mit Rang vier und in der Team Kombination mit dem fünften Platz zufriedengeben. Am Samstagvormittag hat die 20-Jährige aber in Friaul-Julisch Venetien zugeschlagen. In Tarvis belegte sie im Super-G den dritten Rang. Auf Goldmedaillengewinnerin Jasmin Mathis aus der Schweiz fehlten Thaler 0,29 Sekunden. Die Silbermedaille ging an die Österreicherin Leonie Zegg, die zwei Hundertstelsekunden schneller als die Ladinerin war.

Der Super-G war auch der erste Durchgang für die Team Kombination, die am Nachmittag mit einem Slalomlauf fortgesetzt wurde. Hier landete Thaler an der Seite der Aostanerin Tatum Bieler auf dem zwölften Platz. Die Goldmedaillen gewannen hier Viktoria Bürgler/Natalie Falch aus Österreich. Im Super-G der Männer war mit Emanuel Lamp ein weiterer Südtiroler am Start. Der Rennläufer des ASC Gsiesertal schied im unteren Streckenteil aus. Zum Junioren-Weltmeister kürte sich der Deutsche Benno Brandis.

Bereits am Donnerstag war die Abfahrt ausgetragen worden. In diesem Rennen, das in zwei Läufen durchgeführt wurde, hatte Lamp mit einem sechsten Platz vollauf überzeugt. Eine Medaille verpasste der 20-Jährige um rund sechs Zehntelsekunden. Gold ging an Felix Rösle aus Deutschland. Bei den jungen Frauen hatte sich die Schweizerin Stefanie Grob durchgesetzt, Sara Thaler wurde Siebte.