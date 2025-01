Juniorenweltcup: Alex Oberhofer gibt weiter den Ton an

Von: mk

Passeiertal – Im Juniorenweltcup im Naturbahnrodeln untermauert Alex Oberhofer (ITA) seine Vormachtstellung. Bei der zweiten Station in Passeiertal in Südtirol feierte der 19-Jährige am Samstag seinen zweiten Saisonsieg.

Alex Oberhofer gibt weiter den Ton an, am Samstag fuhr der Athlet der italienischen Nationalmannschaft auf der „Bergkristall“-Bahn in beiden Läufen Bestzeit. Mit einer Gesamtzeit von 1.49,97 Minuten war er 0,66 Sekunden schneller als Vid Kralj (SLO), der beim Auftakt in Winterleiten Vierter wurde. Das Podium im Passeiertal komplettiert Ziga Kralj (SLO) als Dritter (+0,94).

In der Gesamtwertung führt Oberhofer mit dem Maximum von 200 Punkten, dahinter folgt Ziga Kral mit 155 Punkten knapp vor seinem Bruder Vid (145) und Anton Gruber Genetti (ITA/130).

Im Einsitzer der Damen feierte Tina Stuffer (ITA/1.52,73 Minuten) dank Laufbestzeit im zweiten Durchgang ihren ersten Sieg im Juniorenweltcup, vor der Halbzeitführenden Jenny Castiglioni (ITA/+0,22 Sekunden) und Lotte Mulser (ITA/+1,10). Nina Castiglioni (ITA), die Siegerin von Winterleiten, wurde Vierte. In der Gesamtwertung liefern sich gleich vier Läuferinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit 160 Punkten führt Nina Castiglioni, dahinter folgen Stuffer, Jenny Castiglioni und Mulser mit je 155 Punkten.

Bei den Doppelsitzern feierten am Freitag Anton Gruber Genetti/Jakob Gruber Genetti (ITA/1.04,08 Minuten) ihren ersten Sieg im Juniorenweltcup, vor den Polen Wojciech Kwiecinski/Patryk Hudy und Konrad Plonka/Nikolas Dawidowski. Die Sieger von Winterleiten, Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK) waren im Passeiertal nicht am Start.

Der Juniorenweltcup im Naturbahnrodeln geht am 11./12. Januar auf der „Grantau“-Bahn in Umhausen (AUT) weiter.