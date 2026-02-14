Juniorenweltcup: Ziga Kralj und Nina Castiglioni holen Gesamtsieg

Von: ka

Latsch – Am Samstagabend wurde auf der Gumpfrei-Rodelbahn in Latsch/Laces (ITA) das Finale des FIL Alpin Rodel Juniorenweltcups ausgetragen. Mit Ziga Kralj (SLO) und Nina Castiglioni (ITA) gab es zum Abschluss zwei Favoritensiege.

Bei Flutlicht und leichtem Nieselregen liefen die Favoriten zur Höchstform auf: Ziga Kralj legte mit Bestzeit im ersten Lauf den Grundstein für seinen dritten Saisonsieg. Im zweiten Lauf verteidigte der 17-Jährige mit zweitbester Laufzeit die Führung, vor seinem Bruder, Juniorenweltmeister Vid Kralj (SLO), der sich mit Bestzeit im Finale von Zwischenrang vier auf Platz zwei verbesserte. Dritter wurde Lokalmatador Alexander Staffler (ITA), während Paolo Auer (AUT) von Rang zwei auf vier durchgereiht wurde.

Die Gesamtwertung im Juniorenweltcup holte sich Ziga Kralj in überragender Manier mit 360 Punkten, vor seinem Bruder Vid (310) und Paolo Auer (280).

„Das ist einfach nur verrückt, ich war gar nicht nervös, ich bin das Finale wie ein ganz normales Rennen gefahren“, freute sich Ziga Kralj über die große Kristallkugel. Die Frage, wer denn nun zu Hause das Kommando über die TV-Fernbedienung hat, der Weltmeister oder der Gesamtsieger, bleibt ungelöst: „Die Mama hat die Fernbedienung“, scherzte der dreifache Saisonsieger.

Damit haben in der Saison 2025/2026 die Brüder Vid und Ziga Kralj alle Rennen gewonnen: Der 20-jährige Vid gewann das Auftaktrennen im Dezember in Winterleiten (AUT), Anfang Februar in Umhausen (AUT) kürte er sich in seiner letzten Saison bei den Junioren zum Juniorenweltmeister. Ziga Kralj gewann hingegen in Passeier/Val Passiria (ITA), in Umhausen und das Finale, bei der Junioren-WM holte er die Silbermedaille.

Heimsieg für Nina Castiglioni

Lokalmatadorin Nina Castiglioni (ITA) hat mit einer Machtdemonstration das Heimrennen gewonnen. Mit Bestzeit in beiden Läufen feierte die 16-Jährige ihren dritten Saisonsieg, vor ihren Teamkolleginnen Lotte Mulser (ITA) und Juniorenweltmeisterin Tina Stuffer (ITA). „Ich bin überwältigt, einfach sprachlos. Es ist so schön, vor Familie und Freunden zu gewinnen – perfekt“, strahlte die amtierenden Europameisterin der Allgemeinen Klasse über den Tages- und Gesamtsieg. Drei Siege und ein zweiter Platz ergeben 385 Punkte für Castiglioni, dahinter folgt Mulser (285), die im Finale Stuffer (280) auf Rang drei verdrängte.

Im Doppelsitzer holten sich Jakob Gruber Genetti/Alex Castiglioni (ITA) als einzige Teilnehmer sowohl den Tages- als auch den Gesamtsieg.

Finale Juniorenweltcup Latsch:

Einsitzer Burschen

Ziga Kralj (SLO), 2.05,90 Minuten

Vid Kralj (SLO), +0,29 Sekunden

Paolo Auer (AUT), +0,45 Sekunden

Einsitzer Mädchen

Nina Castiglioni (ITA), 2.06,87 Minuten

Lotte Mulser (ITA), +0,78 Sekunden

Tina Stuffer (ITA), +1,84 Sekunden

Gesamtwertung Burschen (4/4)

Ziga Kralj (SLO) 360 Punkte

Vid Kralj (SLO) 310

Paolo Auer (AUT) 280

Gesamtwertung Mädchen (4/4)

Nina Castiglioni (ITA) 385 Punkte

Lotte Mulser (ITA) 285

Tina Stuffer (ITA) 280