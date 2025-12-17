Aktuelle Seite: Home > Sport > Juventus buhlt laut Gazzetta um Teamspieler Xaver Schlager
Juventus buhlt laut Gazzetta um Teamspieler Xaver Schlager

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 18:29 Uhr
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Von: apa

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin buhlt um Fußball-Nationalspieler Xaver Schlager. Laut der Sporttageszeitung “Gazzetta dello Sport” (Mittwochausgabe) ist der 28-jährige Leipzig-Profi ein Wunschkandidat von Juves Trainer Luciano Spalletti, der seinen Kader für die zweite Saisonhälfte aufstocken will.

Juventus-Geschäftsführer Damien Comolli führt demnach persönlich die Gespräche mit Leipzig in Hinblick auf einen Transfer im Jänner, berichtete das Blatt. Zwar könnte der Mittelfeldspieler im Sommer kostenlos nach Italien ziehen, die Bianconeri drängen jedoch auf einen Wintertransfer. Juventus liegt nach 15 Runden mit 26 Punkten auf Platz fünf in der Serie-A-Tabelle.

