KAC feiert Derby-Sieg gegen VSV nach Fehlstart

In der ICE-Liga ging die 4. Runde über die Bühne

Von: apa

Trotz eines Fehlstarts hat der KAC das erste Kärntner Saison-Derby in der ICE Hockey League gewonnen. Der VSV verspielte beim 3:5 in Klagenfurt eine 2:0-Führung nach fünf Minuten und ist damit weiter sieglos. Beim Punktemaximum nach vier Runden halten die Graz99ers nach einem 2:0 gegen Schlusslicht Linz und Südtirol nach einem 2:0 in Wien. Eishockey-Meister Salzburg gewann mit dem 3:1 gegen Fehervar auch sein zweites Heimspiel. Innsbruck besiegte Asiago 3:2 nach Penaltys.

Alex Wall (2.) und Max Rebernig (5.) schockten den KAC früh. John Hughes spielte vor beiden Treffern den entscheidenden Pass. Im Mitteldrittel aber kamen die Klagenfurter durch Jan Mursak (30.) und Jesper Jensen Aabo (32.) zurück. Matt Fraser per Nachschuss im Powerplay (41.) und Mathias Form (53.) schossen die Heimischen vor ausverkauftem Haus (4.398) zu einer Zweitoreführung. Nach dem 3:4 durch Chase Pearson (57.) wackelte der dritte Klagenfurter Sieg im fünften Liga-Auftritt noch einmal. Fraser traf 2,8 Sekunden vor Schluss ins leere Tor.

In Graz mühten sich die hochgerüsteten Gastgeber, ihrer Favoritenrolle gegen die Black Wings nachzukommen. Die Linzer hatten ihre ersten drei Partien verloren, machten es dem neu zusammengewürfelten Gegner aber schwer. So stand die Partie im Zeichen steirischer Dominanz, aber trotz eines Treffers von Michael Kernberger (26.) lange auf Messers Schneide. Erst Paul Huber (56.) sorgte für Beruhigung im Grazer Bunker. Back-up-Goalie Nicolas Wieser erlebte einen perfekten Saisoneinstand. Linz hat in vier Spielen erst einen Treffer erzielt.

Bei Salzburg ließen sich die Defensiv-Routiniers Ryan Murphy (43.) und Dennis Robertson (52.) mit wichtigen Toren feiern. Am Ende stand ein 3:1-Heimerfolg über Fehervar. “Es war vielleicht nicht der schönste Sieg, aber letztlich haben wir die Dinger reingemacht und darauf kommt es an”, sagte Ali Wukovits, der das 1:0 (23.) erzielte. Nur Csanad Eredely (44.) überwand RBS-Goalie Atte Tolvanen, der 32 Schüsse der im zweiten Drittel tonangebenden Ungarn abwehrte.