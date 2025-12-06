KAC gegen Graz im direkten Duell um die Tabellenführung

Von: mk

Bozen – In der win2day ICE Hockey League kommt es am Sonntag zu den letzten fünf Spielen, ehe das nächste International Break ansteht. Dabei geht es im absoluten Spitzenspiel um die Tabellenführung: Der neue Spitzenreiter EC-KAC trifft zu Hause auf den ersten Verfolger Moser Medical Graz99ers – beide Teams trennt nur ein Punkt. Außerdem empfangen unter anderem die Vienna Capitals den EC Red Bull Salzburg. Alle Spiele gibt es wie immer live auf Sporteurope.tv zu sehen. Bereits am heutigen Samstag kommt es zum Auftakt der 28. Runde zwischen den Steinbach Black Wings Linz und dem HC Falkensteiner Pustertal. Zudem wird die sechste Partie der 27. Runde zwischen dem HC TIWAG Innsbruck und Hydro Fehérvár AV19 ausgetragen.

Nach den Spielen am Sonntag pausiert die win2day ICE Hockey League bis Mittwoch, 17. Dezember – mit Ausnahme der Partie zwischen Villach und Salzburg am Freitag, 12. Dezember.

Der EC-KAC übernahm am Freitag durch den 2:1-Auswärtssieg in Salzburg die Tabellenführung. Für die Klagenfurter war es bereits der vierte Sieg in Serie, womit sie nun einen Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Moser Medical Graz99ers, haben. Die Steirer waren am Freitag spielfrei und konnten die vergangenen fünf Partien allesamt für sich entscheiden. Zudem haben sie noch ein Spiel weniger absolviert als der KAC. In dieser Saison lieferten sich beide Teams bereits zwei enorm spannende Duelle, die beide Male knapp mit 3:2 an die Auswärtsteams gingen – zuletzt setzte sich der KAC in Graz nach Overtime durch.

Salzburg ist in Wien gefordert

Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg konnte die vergangenen beiden Spiele nicht gewinnen und liegt in der Tabelle nur noch auf dem achten Rang. Am Freitag unterlagen die Red Bulls zu Hause Klagenfurt knapp mit 1:2. Die Vienna Capitals wiederum beendeten eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem 4:1-Heimsieg gegen Bozen. In der Tabelle liegen die Hauptstädter zwar weiterhin nur auf Platz elf, konnten aber den Rückstand auf die zehntplatzierten Linzer auf drei Punkte verkürzen. In den bisherigen beiden Saisonduellen mit Salzburg mussten sich die Capitals zwei Mal geschlagen geben – in Salzburg knapp mit 3:4 und in Wien mit 1:3.

Bozen will beim formstarken FTC in die Erfolgsspur zurück

FTC-Telekom und der HCB Südtirol Alperia eröffnen bereits um 14:00 Uhr den sonntäglichen Spieltag. Die Budapester feierten zuletzt zwei beeindruckende Heimsiege gegen Pustertal (7:3) und Salzburg (2:1). Nun will der Liganeuling, der auf dem starken siebten Tabellenplatz liegt und nur einen Punkt Rückstand auf Rang sechs hat, auch das dritte Heimspiel in Folge gewinnen. Der Fünfte Bozen, der sechs Punkte Vorsprung auf FTC hat, musste sich in dieser Woche in beiden Auswärtsspielen in Villach und Wien mit 1:4 geschlagen geben. Insgesamt konnten die Südtiroler sechs ihrer bisherigen zwölf Auswärtsspiele gewinnen – so auch das erste in Budapest mit 5:4 nach Shootout. Zudem behielten sie vor heimischem Publikum mit 2:0 die Oberhand.

Viertes Saisonduell zwischen Innsbruck und Ljubljana

Bereits zum vierten und damit vorerst letzten Mal in dieser Saison treffen der HC TIWAG Innsbruck und Olimpija Ljubljana aufeinander. Tore scheinen dabei garantiert: Die erste Begegnung gewannen die Slowenen auswärts mit 9:3, gefolgt von zwei Overtime-Siegen Innsbrucks in Ljubljana (6:5, 7:6). Für die Haie wird es die zweite Partie innerhalb von 24 Stunden sein. Am Samstag empfängt Innsbruck Fehérvár. Vor der Partie mit den Ungarn konnte der Tabellenzwölfte die vergangenen drei Spiele nicht gewinnen. Der Drittplatzierte Ljubljana war am Freitag letztmals im Einsatz und feierte dabei einen 6:3-Heimsieg gegen Villach. Auswärts konnten die Slowenen ihre jüngsten beiden Spiele allerdings nicht gewinnen.

Pioneers wollen auch gegen Fehérvár anschreiben

Außerdem treffen am Sonntag die Pioneers Vorarlberg auf Hydro Fehérvár AV19. Dabei wollen die Pioneers nach dem 5:3-Auswärtssieg am Freitag in Linz erneut anschreiben. In der Tabelle liegen sie zwar weiterhin auf dem letzten Platz, konnten aber punktemäßig mit dem Vorletzten Innsbruck gleichziehen. Fehérvár ist vor der Partie in Feldkirch noch am heutigen Samstag in Innsbruck gefordert. Vor dem Duell in Tirol gewann der Tabellenneunte die vergangenen beiden Spiele – 3:1 gegen Ljubljana und 6:1 im Derby gegen FTC. Das erste Aufeinandertreffen in Vorarlberg entschieden die Ungarn mit 3:0 für sich, im Rückspiel in Székesfehérvár behielten dagegen die Pioneers mit 4:1 die Oberhand.

win2day ICE Hockey League:

So, 7.12.2025:

14.00 Uhr: FTC-Telekom – HCB Südtirol Alperia

Referees: OFNER, SMETANA, Muzsik, Vaczi

16.00 Uhr: Pioneers Vorarlberg – Hydro Fehérvár AV19

Referees: HUBER, ZRNIC, Nothegger, Zgonc

16.30 Uhr: Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg

Referees: PIRAGIC, SEEWALD E., Durmis, Konc

17.30 Uhr: EC-KAC – Moser Medical Graz99ers

Referees: NIKOLIC K., STERNAT, Seewald J., Zacherl

17.30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Olimpija Ljubljana

Referees: HOLZER, HRONSKY, Martin, Wimmler.

Alle Spiele werden beim Streaming-Partner Sporteurope.tv übertragen.