Kalterer an der Spitze der Stockschützen

Klobenstein – Die Moarschaft aus Kaltern gewinnt vor den Mannschaften aus Gais und Teis I die Mannschaft-Italienmeisterschaft der Herren Serie A in der Arena Ritten. Die Kalterer starteten nach 3 Spieltagen als Sieger der Vorrunde mit 5 Bonuspunkten in das Page Playoff gegen Teis, welches die Überetscher mit 27:26 Punkten für sich entscheiden konnten. Im Finale besiegten die Kalterer dann mit 31: 6 eindeutig die Mannschaft aus Gais und kürten sich damit zum neuen Italienmeister. Die Kalterer Mannschaft spielte souverän über alle 3 Spieltage an der Tabellenspitze und konnte ihre Leistung auch in den Finalspielen abrufen. Knapp in das Page Playoff schleppten sich die Titelanwärter aus Luttach, welche aufgrund der besseren Stocknote vor der Mannschaft Seiser Alpe auf dem 4. Rang landeten. Durch das Verlieren der Seiser des letzten Spieles im Play off gegen Kaltern fielen sie hinter die Ahrntaler zurück. Das Page Playoff verloren die Luttacher gegen Gais mit 25:14 Punkten, wodurch sie aus den Medaillenrängen ausschieden und sich die Chance auf ihren 20. Italienmeistertitel verspielten. Das Team Eppan-Berg kam auch nach einem guten 3.Spieltag nicht über Platz 6 in der play-off Runde hinaus.

In der Play-out Runde der unteren 6 Mannschaften nach den ersten beiden Spieltagen siegte Girlan vor Pichl Gsies und Teis II und sicherten sich somit den Klassenerhalt in der Serie A. Die 3 letzten Mannschaften Wiesen, Rodeneck und Stegen steigen in die Serie B ab. Stegen landete abgeschieden auf dem letzten Tabellenrang sie konnten in den 3 Wettkampftagen lediglich 2 Spiele für sich entscheiden.

Lananer Damen bestätigen ihre Top-Form

Die Damenmannschaft aus Lana kürt sich im Eisstadion in Klobenstein zum Mannschafts-Italienmeister der Damen. Nach einer spannenden Aufholjagd im Finalspiel gegen Moritzing konnten die Lananer das Entscheidungsspiel für sich entscheiden.Das Page playoff gegen die Moritzinger Mannschaft konnte das Lananer Team mit 32:13 klar gewinnen. Durch den Sieg gegen die Titelverteidiger aus Stegen im 2. Qualifikationsspiel kämpfte sich Moritzing ins Finale, welches sie zu Beginn dominierten. Nach dem 1. Durchgang des Finales lagen die Moritzinger Damen mit 25:9 Punkten in Führung. Den Lananer Stammspielerinnen gelang es aber das Spiel zu drehen und konnten am Ende doch noch als Sieger vom Platz gehen. Damit bestätigten sie ihre Top-Form nach den beiden Spieltagen, wo sie die Tabelle mit nur einem abgegebenen Spiel dominierten. Die Überraschungsmannschaft aus Niederdorf startete nach 2 starken Spieltagen als 4.platzierte in das Page playoff gegen Stegen, hier mussten sie sich den Titelverteidigerinnen mit 21:24 Punkten geschlagen geben.Die weiteren Ränge belegten Terlan I, die Spielgemeinschaft Lana/Seiser Alpe und Terlan II.

Die Wertungen:

Herren, Serie A:

1. SV Kaltern (Matthias Morandell, Franz Morandell, Roman Zublasing, Fabian Eder, Albert Florian); 2. EV Gais (Hartmann Niederbacher, Martin Kröll, Christian Kröll, Patrick Lanz); 3. SV Teis I (Philipp Aichner, Renè Aichner, Josef Aichner, Oliver Leitner); 4. ESC Luttach (Markus Niederkofler; Karl Abfalterer, Manfred Mair am Tinkhof, Robert Bacher); 5. SC Seiser Alpe; 6. EV Eppan Berg; 7. SC Girlan; 8. SSV Pichl Gsies; 9. SV Teis II; 10. SV Wiesen; 11. SV Rodeneck; 12. EV Stegen.

Damen:

1. SV Lana (Nadya Dezini, Natalie Schwarz, Franziska Knoll, Sophia Enderle, Judith Ganterer); 2. EV Moritzing (Sonja Mulser, Karin Prast, Waltraud Mulser, Melanie Eder); 3. EV Stegen (Marion Huber, Maria Mair am Tinkhof, Lena Oberleiter, Maria Hofer, L. Mutschlechner), 4. EV Niederdorf; 5. ESV Terlan I; 6. SpG SV Lana/SC Seiser Alpe; 7. ESV Terlan II.