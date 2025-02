Kampf um die WeltcupfÃ¼hrung spitzt sich im Doppelsitzer zu

Von: luk

Umhausen – Am Freitagabend hat in Umhausen (AUT) der fünfte FIL Weltcup im Naturbahnrodeln mit dem Rennen der Doppelsitzer begonnen. Die „Azzurri“ jubelten über einen Doppelsieg.

Die 955 Meter lange Grantau-Bahn ist ihrem Ruf als „Klassiker“ gerecht geworden, die Doppelsitzer lieferten sich ein spannendes Rennen bis zur Ziellinie. Die Weltmeister Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) haben offensichtlich ihre Probleme vom Beginn der Saison überwurden und holten in 1.12,52 Minuten ihren zweiten Saisonsieg nach Mariazell (AUT). Den Doppelsieg für Italien machten Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA/+0,21 Sekunden) perfekt, Platz drei ging an die dreifachen Saisonsieger Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT/+0,62), die sich im Material vergriffen hatten.

„Es macht wieder richtig Spaß, endlich läuft wieder alles zusammen. Wir haben hart dafür gearbeitet und wieder Vertrauen ins Material“, analysierte Matthias Lambacher nach dem Rennen. In der Gesamtwertung führen nach wie vor Pichler/Edlinger mit 455 Punkten, vor Lambacher/Lambacher (425) und Paur/Hofer (395).

Am Samstag geht es in Umhausen mit dem Eliminator-Rennen der Doppelsitzer weiter, Pichler/Edlinger, Lambacher/Lambacher und Paur/Hofer treffen erst im Finale aufeinander. Anschließend steht der fünfte Weltcup im Einsitzer der Damen und im Einsitzer der Herren auf dem Programm, bevor am Sonntag auch die Einsitzer das einzige Eliminator-Rennen der Saison austragen.

Die Rennen in Umhausen werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL via Livestream übertragen.

Top-3 Weltcup Umhausen, Doppelsitzer

1. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) 1.12,52 Minuten

2. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) +0,21 Sekunden

3. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) +0,62

Das Programm

Samstag, 8. Februar

10.00 Uhr: Eliminator Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

12.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

12.45 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

14.00 Uhr: Finallauf Damen, anschließend Blumenzeremonie

15.00 Uhr: Finallauf Herren, anschließend Blumenzeremonie

16.30 Uhr: Siegerehrungen Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Doppelsitzer

Sonntag, 9. Februar

10.00 Uhr: Eliminator Einsitzer Damen und Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrungen