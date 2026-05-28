Kanada nach 4:0 gegen USA im Eishockey-WM-Halbfinale

Von: apa

Topfavorit Kanada hat mit einem glatten Sieg gegen die USA im Eishockey-WM-Viertelfinale Revanche für das verlorene Olympia-Finale genommen. Die Kanadier fertigten den Titelverteidiger 4:0 (1:0,1:0,2:0) ab. Ebenfalls im Halbfinale steht Finnland, das Tschechien 4:1 (2:0,1:1,1:0) schlug. Die weiteren Viertelfinali bestreiten am Donnerstagabend Gastgeber Schweiz gegen Schweden und Norwegen gegen Lettland. Die Halbfinalpaarungen werden erst danach fixiert.

Ende Februar im Finale der Winterspiele in Italien hatten die USA die Kanadier noch mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Damals traten beide Teams aber in völlig anderer Besetzung an. Bei der Neuauflage traf Jungstar Macklin Celebrini zum 1:0 (19.). Das zweite Tor gelang Dylan Holloway (30.). In der vorletzten Minute erhöhten Connor Brown und Altmeister Sidney Crosby jeweils per Empty-Net-Treffer für den Rekordweltmeister noch auf 4:0.