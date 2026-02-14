Aktuelle Seite: Home > Sport > Kanada nach 5:1 gegen Schweiz im Eishockey-Viertelfinale
Fiala musste abtransportiert werden

Kanada nach 5:1 gegen Schweiz im Eishockey-Viertelfinale

Samstag, 14. Februar 2026 | 00:06 Uhr
Fiala musste abtransportiert werden
APA/APA/KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
Schriftgröße

Von: APA/sda

Rekordolympiasieger Kanada hat am Freitag auch sein zweites Spiel im olympischen Eishockey-Turnier der Männer gewonnen und steht vorzeitig im Viertelfinale. Die Auswahl der NHL-Größen besiegte die Schweiz mit 5:1, nachdem sie zum Auftakt Tschechien mit 5:0 überrollt hatte. Überschattet war die Partie von einer schweren Verletzung von Schweiz-Star Kevin Fiala. Der NHL-Profi von den Los Angeles Kings musste minutenlang am Eis versorgt werden, ehe er abtransportiert wurde.

NHL-Superstar Connor McDavid erzielte für die Kanadier sein lange erwartetes erstes Olympia-Tor. Die Tschechen verspielten gegen Frankreich zwischenzeitlich eine 2:0-Führung, schrieben mit einem 6:3 aber den ersten Sieg an und treffen zum Abschluss der Gruppenphase auf die Schweiz. In der Gruppe B rehabilitierte sich Finnland für die 1:4-Auftaktniederlage gegen die Slowakei. Der Olympiasieger von Peking 2022 gewann das skandinavische Duell gegen Schweden 4:1. Die Slowaken besiegten mit 3:2 auch Italien.

Bei den Frauen zog Topfavorit USA mit einem ungefährdeten 6:0 gegen Gastgeber Italien ins Semifinale ein. Eine Überraschung gab es im anderen Viertelfinale. Schweden setzte sich dank der herausragenden Torfrau Ebba Svensson, die alle 29 Schüsse parierte, gegen Tschechien mit 2:0 durch. Hanna Olsson brachte die Skandinavierinnen in der 25. Minute in Führung, 25 Sekunden vor Schluss machte Hilda Svensson mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Um die weiteren Halbfinal-Tickets spielen am Samstag Kanada und Deutschland (16.40 Uhr) bzw. Finnland und die Schweiz (21.10 Uhr).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
65
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
54
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
35
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 