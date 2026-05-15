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Kanadier durften bei WM gegen Schweden jubeln

Kanada und Finnland starten mit Siegen in Eishockey-WM

Freitag, 15. Mai 2026 | 19:20 Uhr
Kanadier durften bei WM gegen Schweden jubeln
APA/APA/KEYSTONE/ANTHONY ANEX
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Von: APA/sda

Die Titel-Mitfavoriten Kanada und Finnland sind am Freitag mit Siegen in die Eishockey-WM in der Schweiz gestartet. Die Nordamerikaner setzten sich im Gruppe-B-Schlager in Freiburg gegen Schweden mit 5:3 (2:0,1:3,2:0) durch, die Finnen gewannen in der Österreich-Gruppe A gegen Deutschland 3:1 (1:0,0:0,2:1). Am Abend standen noch zwei weitere Duelle auf dem Programm, darunter jenes zwischen Olympiasieger USA und der Auswahl des Gastgeberlandes.

Während die Finnen gegen offensiv harmlose Deutsche keine großen Probleme hatten, wurde die Partie Kanada – Schweden zu einem Offensivspektakel. Es waren nicht die kanadischen Stars Macklin Celebrini oder Sidney Crosby, die brillierten, sondern die jungen Spieler aus der dritten und vierten Linie, wobei der erst 19-jährige Celebrini anstelle des doppelt so alten und als “Captain Canada” bekannten Crosby als Kapitän fungierte.

Die Zuschauer sahen drei komplett unterschiedliche Drittel. Im ersten war Kanada überlegen und ging 2:0 in Führung, im zweiten glich Schweden völlig verdient zum 3:3 aus, im dritten dominierte dann wieder der Rekordweltmeister.

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