Kane erreicht bei Detroit-Sieg NHL-Meilenstein

Von: APA/Reuters

Die Detroit Red Wings haben in der NHL nach vier Niederlagen wieder einen Sieg eingefahren. Beim 4:2-Erfolg über die Washington Capitals am Sonntag (Ortszeit) steuerte Patrick Kane ein Tor und einen Assist bei und erreichte damit die Marke von 1.300 Punkten in der nordamerikanischen Eishockey-Liga. Von allen Aktiven haben nur Sidney Crosby, Alexander Owetschkin und Jewgeni Malkin mehr Punkte gesammelt. Marco Kasper kam auf 10:35 Minuten Eiszeit, blieb aber ohne Scorerpunkt.

Owetschkin schrieb selbst in der Partie an und traf in der ersten Hälfte zum 1:2 aus der Sicht der Capitals. In den ersten 20 Spielen hat der Russe nun 17 Tore erzielt, insgesamt war es sein 870. Treffer in der NHL. Er hat damit nur noch 24 weniger als Legende Wayne Gretzky, der diese Statistik anführt.

Eine Niederlage kassierten die Minnesota Wild. Im Heimspiel gegen die Ottawa Senators musste sich die Mannschaft mit dem Vorarlberger Marco Rossi 1:3 geschlagen geben. Rossi stand dabei 22:26 Minuten auf dem Eis.