Kanu-Event in Meran im Zeichen von niederem Wasserstand

Von: mk

Meran – An einem Wochenende im Mai wird traditionsgemäß in der Naturarena Gilf in Meran auf der Passer durch die Slalom-Tore gepaddelt, so wäre es auch in diesem Jahr vorgesehen.

Der Termin für den Internationalen Kanuslalom in Meran ist wegen anderer wichtiger Kanu-Veranstaltungen an den nachfolgenden Wochenenden sehr früh. Der Wasserstand auf der Passer ist diesmal das Zünglein an der Waage. Der Wasserstand der Passer ist momentan sehr nieder und bewegt sich für den Kanuslalom am Limit. Die Veranstalter hoffen auf weitere Regenfälle am Donnerstag und am Freitag, die den Wasserstand auf der Passer etwas erhöhen und das Rennen auf der traditionellen WM-Strecke in der Gilf ermöglichen. „Wenn der Wasserstand auf der Passer am Wochenende in der Naturarena Gilf kein Rennen zulässt, wird auf die Rennstrecke auf der Etsch oberhalb der Marlinger Brücke ausgewichen“, teilt der OK-Chef Walter Weger mit.

„Alle Vorbereitungen wurden getroffen, um das Rennen auch auf der Ausweichstrecke auf der Etsch reibungslos über die Bühne zu bringen, wenn es erfordert wird“, erklärt der OK-Chef. Der SC Meran veranstaltet am kommenden Samstag und Sonntag den internationalen Kanuslalom zum 69. Mal. Dreimal war die Passerstadt sogar Austragungsort einer Kanu-WM, 1953, 1971 und 1983. In diesem Jahr gibt es in Meran wieder einen Weltranglisten-Kanuslalom. Als Aperitif wird am Samstag Vormittag auf der Passer oder auf der Etsch die U23-Italienmeisterschaft in fünf Bootsklassen ausgetragen und am Nachmittag für die allgemeine Klasse in vier Bootsklassen der offene ICF-Slalom (level 4) „Forst Trophy“ mit Quali und Finale für die zwölf besten Slalom-Kanuten nach der Quali. Am Sonntag folgt dann der Weltranglisten-Kanuslalom, auch Europacup-Rennen mit Quali und Finale.

Bis heute Morgen haben sich für den 69. Internationalen Kanuslalom in Meran knapp 100 Slalom-Kanuten angemeldet. Der SC Meran/Raika-Torggler ist mit zehn Slalom-Kanuten vertreten. Sieben davon nehmen auch an der U23-Italienmeisterschaft teil. Lars Aaron Senoner tritt im Kajak-Einer und im Canadier Einer an. Alle übrigen starten im Kajak-Einer: Carolin Schaller, Annika Zoe Senoner, Sara Furlan, Alice Gravino, Eva Haller bei den Frauen sowie neben Lars Aaron Senoner Jakob Tribus und Jacopo Vicentini bei den Männern. Dazu kommen noch Jakob Luther und Martin Unterthurner, die ihre Kanu-Karriere eigentlich schon beendet haben und nur mehr beim Heimrennen in Meran starten. Den Kajak-Einer-Mannschaftslauf bestreiten bei der U23-Italienmeisterschaft Sara Furlan, Annika Zoe Senoner und Alice Gravino bei den Damen. Im K1-Teamlauf der Herren treten Lars Aaron Senoner, Jakob Tribus und Jacopo Vicentini an.

„Ein großer Dank geht an alle Sponsoren, an die Autonome Provinz Bozen und an die Gemeinde Meran für deren Unterstützung und ganz besonders an die zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen, ohne die ein solches Wettkampfwochenende nicht möglich wäre“, möchte der OK-Chef Walter Weger noch loswerden.

Programm des 69. Internationalen Kanuslaloms in Meran:

Samstag, 16. Mai

U23-Italienmeisterschaft

9.00 Uhr: Quali in fünf Bootsklassen, anschließend Finale und Teamläufe

19.30 Uhr: Siegerehrung am Bootshaus-Gelände des SC Meran

Offener ICF-Slalom (level 4)

14.30 Uhr: Quali in vier Bootsklassen der allgemeinen Klasse

17.00 Uhr: Finale in vier Bootsklassen der allgemeinen Klasse

19.30 Uhr: Siegerehrung am Bootshaus-Gelände des SC Meran

Sonntag, 17.Mai

ICF World Ranking Kanuslalom und Europacup

9.30 Uhr: Quali in vier Bootsklassen der allgemeinen Klasse

13.00 Uhr: Finale in vier Bootsklassen der allgemeinen Klasse

15.00 Uhr: Siegerehrung am Bootshaus-Gelände des SC Meran