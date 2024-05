Kanute Oschmautz feiert in Augsburg ersten Weltcup-Sieg

Von: apa

Felix Oschmautz hat beim Wildwasserkanu-Weltcup in Augsburg im Kajak-Slalom triumphiert und damit Selbstvertrauen für die Olympischen Sommerspiele in Paris getankt. Der Olympia-Vierte von Tokio siegte am Freitag im traditionsreichen Augsburger Eiskanal trotz zweier Strafsekunden in 1:41,66 Minuten erstmals im Weltcup vor dem Neuseeländer Finn Butcher (+0,60 Sek.) und Peter Kauzer (+1,03) aus Slowenien. Vize-Europameister Mario Leitner war als 24. im Semifinale gescheitert.

“Die Freude über meinen ersten Weltcup-Sieg ist natürlich richtig groß. Wir haben gewusst, dass ich ganz vorne mitfahren kann, nun gibt uns auch das Ergebnis recht”, sagte der 24-jährige Kärntner, der als Dritter im Semifinale souverän den Aufstieg ins Finale geschafft hatte. Am Sonntag wird Oschmautz noch den Cross-Bewerb bestreiten, am kommenden Wochenende steht in Prag der nächste Weltcup im Rahmen der Olympia-Vorbereitung auf dem Programm. In Tschechien kann sich Leitner noch im Cross für die Sommerspiele in Frankreich qualifizieren.

Bei den Frauen verpassten Viktoria Wolffhardt (26.) und Corinna Kuhnle (27.) das Finale.