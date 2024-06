Kapitän Daniel Frank geht in seine zwölfte Saison mit Bozen

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, dass der Vertrag mit dem Kapitän Daniel Frank für die Saison 2024/25 verlängert wurde. Somit bestreitet Frank seine zwölfte Saison im weiß-roten Trikot, die dritte als Kapitän.

Die vergangene Saison war eine der Erfolgreichsten in seiner Karriere. Mit elf erzielten Toren und elf Assists in der Regular Season und den Playoffs (davon ein Tor in der CHL) stellte er seinen persönlichen Rekord der Saison 2020/21 ein. Zwei Daten sind hervorzuheben: am 28. Dezember erzielte Frank in Asiago vier Assists und am 9. Januar konnte er in Fehervar den ersten Hat-trick seiner Karriere feiern.

Die Karriere

Daniel Frank kam 2013 im ersten Jahr der Ebel nach Bozen, nachdem er in der Jugend bei der Red Bull Academy und dem ESV Kaufbeuren sowie ein Jahr in der Serie A2 beim HC Meran gespielt hatte. Seitdem hat er sich zu einem der beliebtesten Spieler in der jüngsten Geschichte des Hockey Club Bozen entwickelt. Er gewann zwei Meisterschaften (2014 und 2018), spielte in zwei weiteren Finalserien und nahm an vier Ausgaben der Champions Hockey League teil. Nachdem er das „A“ des Assistenten trug, wurde er 2022 zum neuen Kapitän ernannt. Insgesamt bestritt Frank bislang 609 Spiele mit Bozen. Die nächste Reichmarke sind die 707 Spiele von HCB-Legende Stefan Zisser.

„Frankie“ hat zudem 90 Mal das Trikot der italienischen Nationalmannschaft getragen, wo er ebenfalls als Kapitän und Assistent fungierte und an drei Top-Division-Weltmeisterschaften sowie einer Division-I Gruppe A Weltmeisterschaft teilnahm. Bei der Weltmeisterschaft 2024 in der Sparkassen Arena wurde er, mit 3 Toren und 2 Assists in 5 Spielen, als einer der drei besten Spieler Italiens ausgezeichnet.

„Wir haben in diesen Jahren viel erreicht, aber diese Gruppe verdient es zu gewinnen: das ist unser Ziel von Anfang an. Ich fühle dieses Trikot wie eine zweite Haut und das Streben an Erfolg ist im DNA des HCB verankert. Das „C“ zu tragen ist eine große Ehre und eine Verantwortung und die letzten 2 Saisonen haben es mir ermöglicht diese Rolle besser zu verinnerlichen: von Momenten wo alles perfekt lief bis zu anderen wo wir kaum das Licht am Ende des Tunnels sahen. Wir haben jedoch immer großen Charakter und Widerstandsfähigkeit bewiesen, welche grundlegende Qualitäten für ein Team sind, welches den Titel anstrebt. Wir werden aus dem gelernten Kapital schlagen und alles geben um das nach Bozen zu bringen was die Stadt und ihre Fans verdienen.“

Weitere Informationen über Daniel Frank: https://www.eliteprospects.com/player/99492/daniel-frank