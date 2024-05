Karate Club-Meisterschaft: Mühlbach holt vier Medaillen 

Ferrara/Mühlbach – In Ferrara hat am Wochenende die föderationsübergreifende Karate-Club-Meisterschaft stattgefunden. Fünf Athleten von Karate Mühlbach haben als Teil vom „Team Iwao Yoshioka“ teilgenommen und gleich vier Medaillen gewonnen.

Eine Klasse für sich waren Laura Peintner (Junioren, Grün- und Blaugurte, -58kg) und Fabian Pezzei (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, -80kg), die den obersten Podestplatz für sich entschieden hatten. Silber gewonnen hat Lorenz Mantinger (Junioren, Grün- und Blaugurte, -68kg); Bronze ging an Madleen Unterhuber (Anwärter, Grün- und Blaugurte, -47kg). Florian Fischnaller (Senioren, Braun- und Schwarzgurte, -74kg) musste sich mit Platz 5 zufriedengeben.

Grand Champion

Neben den Wettkämpfen in den verschiedenen Kategorien gab es einen zusätzlichen Wettkampf, für den sich all jene Athleten qualifiziert hatten, die in ihrer jeweiligen Kategorie der Altersklasse Senioren, d.h. ab 18 Jahren, auf Platz eins oder zwei gekommen sind. Bei diesem zusätzlichen Wettkampf konnte sich Fabian Pezzei behaupten und dank herausragender Leistungen den Titel „Grand Champion“ gewinnen.

Team „Iwao Yoshioka“

„Vereint in der Verschiedenheit“ lautete das Motto dieses Karateturniers, das Athleten aus unterschiedlichen Föderationen offen stand. „Vereint in der Verschiedenheit“ kann auch als Überschrift über das neu gegründete Team „Iwao Yoshioka“ angesehen werden: In Erinnerung an diesen Karate-Großmeister haben sich Karate-Schulen, die von ihm mitgeprägt wurden, zusammengeschlossen, um bei diesem Turnier gemeinsam anzutreten. „Der Sieg der Gesamtwertung war ein besonderer Moment der Freude, genauso aber die Einheit und die Überzeugung, das Erbe von Iwao Yoshioka weiterzuführen“, so Trainer Martin Pezzei.

Zur Person: Iwao Yoshioka

Der Japaner Iwao Yoshioka (1946 – 2023) wurde im Jahre 1969 Karate-Weltmeister und kam in der Folge nach Italien, um Karate zu verbreiten. In Italien hat er seine Frau Antonietta kennengelernt, die ihm zwei Kinder, Yoshitaka und Kumi, schenkte.

Neben seiner Tätigkeit als Trainer der Nationalmannschaft in Italien hat Iwao Yoshioka in Rom Gleichgesinnte um sich geschart – darunter war u.a. Gianni Del Nero, der Vater von Stefano Del Nero, der zum Trainer von Martin Pezzei wurde. So steht Karate Mühlbach heute in der „Karate-Linie“ von Iwao Yoshioka, dessen Erbe von seinem Sohn, Yoshitaka Yoshioka, fortgeführt wird.