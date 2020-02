Karate MÃ¼hlbach auf der Ãœberholspur

Chieti/Mühlbach – Ein Mal Gold und zwei Mal Silber und eine Menge wertvoller Erfahrungen – dies das Ergebnis für die vier Athleten des „Karate Mühlbach“, die am 8. und 9. Februar am Grand Prix Nazionale der FIK in Chieti (CH) teilgenommen haben.

90 Vereine aus ganz Italien waren mit über 700 Athleten am hochkarätig besetzten nationalen Wettkampf in Chieti vertreten – mit dabei vier Braun- und Schwarzgurte des Karate Mühlbach.

Eine Klasse für sich war Michael Pezzei im Kumite (Zweikampf). Bei seinem letzten nationalen Wettkampf in der Kategorie Juniores hat er einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt und Gold nach Südtirol geholt. Künftig wird in der Kategorie Seniores eine neue Herausforderung auf ihn warten, die er aber mit Selbstvertrauen angehen kann.

Martin Pezzei hat sowohl im Kata (Formwettkampf) als auch im Kumite (Zweikampf) Silber errungen. Die Nachwuchstalente Florian Fischnaller und Fabian Pezzei sammeln in dieser Saison ihre ersten Erfahrungen in der Kategorie Cadetti der Braun- und Schwarzgurte und haben bei diesem Turnier in Chieti deutliche Ausrufezeichen gesetzt. Zwar hat es knapp nicht für einen Podestplatz gereicht, aber durch ihre starken Leistungen sowohl im Kata als auch im Kumite haben sie die Richtung vorgegeben und dürfen mit Zuversicht auf die nächsten Ziele blicken.