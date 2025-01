Karate Mühlbach bei Wettkämpfen im Norden und im Süden

Von: ka

Mühlbach – Während sieben Nachwuchsathleten von Karate Mühlbach in Velletri (RM) an einem internationalen Turnier teilgenommen hatten, haben vier Athleten der größten Karate-Schule Südtirols in Hard (Vorarlberg) beim Austrian Karate Championscup ihr Können unter Beweis gestellt.

Der internationale Wettkampf in Velletri war das erste Turnier, das in Erinnerung an den vor zwei Jahren verstorbenen Karate-Meister Iwao Yoshioka durchgeführt wurde. Yoshioka wurde im Jahr 1969 Weltmeister im Kumite (Zweikampf) und kam in der Folge nach Italien, um Karate zu verbreiten. Er lernte bald einige junge Athleten kennen, die wie er Karate praktizierten – darunter Alberto Schiavoni und Aurelio Bonafede, die beide nach Velletri gekommen sind; zu diesen ersten Weggefährten gehörte auch Gianni Del Nero, der Vater von Stefano Del Nero, der Trainer von Martin Pezzei, weshalb Iwao Yoshioka als „Großvater von Karate Mühlbach“ bezeichnet wird. Anwesend bei diesem internationalen Karate-Turnier in Velletri waren auch Yoshitaka und Kumi, die beiden Kinder des „Meisters der Meister“, wie man Iwao Yoshioka zu Recht nennt, da er viele Karate-Meister geformt und geprägt hat.

Ergebnisse in Velletri

Im Kata (Formwettkampf) haben in ihrer jeweiligen Kategorie sowohl Laura Grünfelder als auch Celina Volgger gewonnen. Silber ging an Julia Mair, Bronze gewonnen haben Anna Gallmetzer und Sophie Unterpertinger. Knapp das Podest verpasst haben Maria Peintner (Platz 4) und Aron Leitner (Platz 5).

Im Kumite (Zweikampf) haben Maria Peintner und Julia Mair Silber gewonnen, während Anna Gallmetzer die Bronzemedaille errungen hat.

Ergebnisse in Österreich

Aufgrund des hohen Niveaus beim internationalen Karate-Turnier in Vorarlberg, haben dort nur die besten Athleten von Karate Mühlbach unter der Leitung von Trainer Fabian Pezzei teilgenommen. „Trotz beeindruckender Leistungen hat es diesmal leider nicht für einen Podestplatz gereicht“, so der Trainer. Laura Peintner und Madleen Unterhuber sind beide auf Platz 5 gekommen, da sie nach guten Kämpfen in der Vorrunde das „Kleine Finale“, das über die Bronzemedaille entschieden hatte, verloren hatten. Lorenz Mantinger und Florian Fischnaller mussten sich mit Platz 7 zufriedengeben.

Resümee

„Wenn unsere Athleten an einem Wochenende an zwei unterschiedlichen Orten kämpfen, dann zeigt dies nicht nur die Breite des Kaders, sondern auch den zielgerichteten und aufbauenden Weg, den wir mit unseren Athleten beschreiten“, so Trainer Martin Pezzei. Unabhängig davon, ob man das Podest verpasst hat oder auf Platz 2 gekommen ist – ein guter Kämpfer ist ein Kämpfer, der sechsmal im Zweikampf unterliegt und zum siebten Mal antritt. „Das zeichnet unsere Athleten, das zeichnet Karate Mühlbach aus“, so Pezzei.