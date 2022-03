Karate Mühlbach holt Gold

Mühlbach – Podestplätze hat sich Karate Mühlbach gestern beim interregionalen Karate-Turnier in Maser (TV) erkämpft. Die Athletin des Tages war die zehnjährige Emilia Bruni aus Vintl, die zum ersten Mal an einem Karate-Turnier teilgenommen und aufgrund ihrer hervorragenden Leistung gewonnen hat.

Am gestrigen Sonntag fand die erste Etappe eines dreiteiligen Turniers der FIK (Federazione Italiana Karate) statt. Bei diesem Turnier sammeln die Athleten bei jeder der drei Etappen Punkte, um nach der dritten Etappe für die Gesamtwertung prämiert zu werden. „Da monatlich eine Etappe durchgeführt wird, geht es darum, dass die Athleten über Monate konstant trainieren, um über diesen langen Zeitraum hinweg ihre Leistungen optimal abrufen zu können“, so Trainer Martin Pezzei.

Die erste Etappe hat unter besonders positiven Vorzeichen begonnen, da endlich wieder Publikum zugelassen war und die Athleten nicht mehr in leeren Hallen, sondern unter dem Applaus und den Zurufen der Teamkollegen ihr Können zeigen konnten.

Ausgetragen wurde der Wettkampf in den beiden Disziplinen Kata (Form-Wettkampf) und Kumite (Zweikampf). Karate Mühlbach ist mit 15 Athleten an den Start gegangen und hat insgesamt zwölf Podestplätze, davon vier Siege, eingefahren.

Im Kata hat die zehnjährige Emilia Bruni alle überrascht: Bereits bei ihrem ersten Wettkampf war es ihr möglich, all das, was beim Training geübt und verinnerlicht wurde, 1:1 in den Wettkampf zu übertragen. Schon in der Vorrunde wurde deutlich, dass sie sich optimal auf diesen Wettkampf vorbereitet hat. Im Finale der besten acht Athleten (vier davon von Karate Mühlbach) konnte sie ihre Leistung erneut optimal abrufen und hat verdient gewonnen. Silber haben in ihren jeweiligen Kategorien Paula Schönegger und Aron Leitner erzielt – auch für ihn war es seine erste Wettkampferfahrung und damit für das Team ein weiterer „Held des Tages“. Bronze erzielten in ihren Kategorien Laura Peintner, Fabian Pezzei und Karin Lamprecht. Nicht auf das Podest gekommen sind diesmal: Teresa Zaccari (Platz 4), Franziska Balzarek und Gabriela Huber (beide Platz 6), Frida Schweiger und Jasmin Kurtovic (beide Platz 7), Laura Grünfelder (Platz 8) und Margit Zerle (Platz 9).

Im Kumite konnte Karate Mühlbach in drei Kategorien gewinnen – so holten sich Frida Schweiger, Julian Vaja und Fabian Pezzei den Sieg in ihren Kategorien. Silber haben Thomas De Rosa und Florian Fischnaller gewonnen; Bronze erkämpfte sich Laura Peintner; das Podest verpasst hat Franziska Balzarek (Platz 5).

„Gewonnen haben nicht einzelne Athleten, sondern als Team haben wir einmal mehr unsere Einigkeit und unsere Einheit gezeigt – die wahre Stärke von Karate Mühlbach“, so Trainer Martin Pezzei und sein Betreuer-Team.