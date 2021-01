„Karate Mühlbach“ ist die Nummer eins in Italien

Mühlbach – „Niemals damit gerechnet, aber unendlich glücklich und so stolz auf unsere Athleten“, so das Trainerduo Martin Pezzei und Silke Marcher, nachdem heute bekannt wurde, dass „Karate Mühlbach“ beim Italienpokal der FIK (Federazione Italiana Karate) den ersten Platz erzielt hat.

Nur online konnte in diesem Jahr der Italienpokal in den beiden Disziplin Kata (Form) und Kumite (Kampf) durchgeführt werden – in beiden Disziplinen hat „Karate Mühlbach“ den zweiten Platz erzielt und hat damit in der Gesamtwertung mit 63 Punkten Vorsprung einen souveränen Sieg eingefahren.

„Einen nationalen Titel nach Südtirol zu holen, unsere Marktgemeinde und unseren Sportverein als die Nummer 1 im Karate in Italien zu positionieren – niemals hätten wir uns so etwas erträumt“, so das Trainerduo Martin Pezzei und Silke Marcher.

Der Italienpokal gehört zu den Höhepunkten jeder Karate-Saison. Wie herausfordernd die Vorbereitung in dieser schwierigen Zeit war, kann jeder erahnen, der sich in diesen Monaten darum bemüht, sich in sportlicher Hinsicht weiter zu entwickeln. Da die Trainingseinheiten nur online möglich sind, hat das Trainerduo vor allem die Weihnachtsferien dazu genutzt, um bei den 38 Athleten von Karate Mühlbach, die bei diesem nationalen Wettkampf teilgenommen haben, den nötigen Feinschliff vorzunehmen. „Einmal wöchentlich trainieren die Kinder, zweimal wöchentlich die Jugendlichen und die Erwachsenen; darüber hinaus haben wir in den Ferien täglich über drei Stunden Online-Individual-Training in die Vorbereitung für dieses nationale Turnier investiert“, so das Trainerduo – und es hat sich mehr als ausgezahlt! Es sind in erster Linie der vorbildliche Trainingsfleiß der Athleten, ihre Lernbereitschaft, ihr Einsatzwille und ihr Biss, die diese Früchte hervorgebracht haben.

Von den Athleten, die in der Disziplin Kata teilgenommen haben, konnten folgende Personen einen Podestplatz erzielen: Gold erzielten in ihrer jeweiligen Kategorie Emilia Bruni, Celina Volgger und Patrick Pistocchi; Silber ging an Selina Peintner, Laura Schönegger, Veronika Zimmerhofer, Kevin Pistocchi und Christian Schönegger; die Bronzemedaille erzielten Frida Schweiger, Mia Lechner, Paula Schönegger, Renate Oberleiter, Karin Pezzei, Jonas Peintner und Aron Leitner.

Im Kumite kamen auf das oberste Podest Franziska Balzarek, Celina Volgger und Julian Vaja; Silber erzielten Sophie Unterpertinger, Selina Peintner, Marian Innerhofer und Patrick Pistocchi; Bronze ging an Frida Schweiger, Gabriela Huber und Renate Oberleiter.

Alle Ergebnisse im Detail sind auf der Internetseite www.karate-muehlbach.it abrufbar.