Karate Mühlbach weiter auf Erfolgskurs

Mühlbach – Am vergangenen Wochenende hat der erste nationale Karate-Wettkampf für Braun- und Schwarzgurte stattgefunden – mit dabei waren auch vier Athleten von Karate Mühlbach: Thomas De Rosa, Florian Fischnaller, Fabian und Martin Pezzei.

In Cervignano del Friuli (UD) haben sich Athleten aus ganz Italien beim „Golden Cup“ in den beiden Disziplinen Kata (Formwettkampf) und Kumite (Zweikampf) gemessen; an diesem turnier durften nur Athleten teilnehmen, die den Braungut oder den Schwarzgurt tragen.

In der Disziplin Kata konnte Martin Pezzei Bronze gewinnen, während Fabian Pezzei auf den sechsten Platz gekommen ist. Im Kumite hat Thomas De Rosa in der Kategorie Senior, -85kg Bronze gewonnen; in der Kategorie Junioren -75kg ist Fabian Pezzei auf den dritten Podestplatz gekommen, Florian Fischnaller auf Platz fünf; Martin Pezzei hat sich in seiner Kategorie den Sieg erkämpft.

Es gibt im Laufe der Saison drei nationale Turniere – wer bei diesen Wettkämpfen am meisten Punkte sammelt, kommt in die Nationalmannschaft der FIK (Federazione Italiana Karate). „Während wir im Kata noch einen Leistungsrückstand gegenüber anderen Karate-Schulen haben, durften wir einmal mehr erkennen, dass wir im Kumite mithalten können – diesmal hat uns die bekannte Portion Glück gefehlt, um noch weiter vorne zu landen, aber die gezeigten Leistungen motivieren dazu, am intensiven Trainingsplan festzuhalten und weiter an unseren Traum zu glauben“, so Trainer Martin Pezzei.