Karate: Pezzei gewinnt bei den „Austrian Junior Open“

Von: luk

Salzburg – Das internationale Karate-Turnier „Austrian Junior Open“, das gestern in Salzburg ausgetragen wurde, war für Karate Mühlbach der letzte Wettkampf dieser überaus erfolgreichen Karate-Saison. Teilgenommen haben von der Karate-Schule der Marktgemeinde Mühlbach Laura Peintner (Platz 7), Florian Fischnaller (Platz 5) und Fabian Pezzei, der Gold für Südtirol gewonnen hat.

Für die 16-jährige Laura Peintner war es ihre zweite Wettkampf-Erfahrung auf dem internationalen Parkett; in der Kategorie „Junioren, -59kg“ ist Laura bereits beim ersten Kampf auf die spätere Siegerin getroffen, weshalb sie in die sogenannte „Trostrunde“ gekommen ist. Knapp ist sie dort der erfahrenen Gegnerin aus Ungarn mit 0:2 unterlegen und musste sich mit Platz sieben zufriedengeben.

Ähnlich ging es dem 19-jährigen Florian Fischnaller (U21, -75kg), der in der ersten Runde auf den späteren Turniersieger gestoßen ist und sich in der Trostrunde auf Platz 5 durchkämpfte, wo er im Kampf um die Bronzemedaille dem Gegner aus Ungarn knapp unterlegen ist.

Gewonnen hat der 19-jährige Fabian Pezzei (U21, -84kg), der Dank beeindruckender Leistungen und seiner anpassungsfähigen Strategie seine Gegner kontrolliert hat und viel von dem, was in den vergangenen Wochen beim Training eingeübt worden war, umgesetzt hat.

Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf

Mehr als Abschluss dieser Saison war es für Laura Peintner und Florian Fischnaller ein Gradmesser für die neue Saison, in der sich beide viel vorgenommen haben und die nach den fünf Tagen Sommerferien mit einer intensiven Vorbereitungsphase beginnen wird. Für Fabian Pezzei war es hingegen der letzte Wettkampf, bei dem er Selbstvertrauen für sein Jahresziel sammeln konnte, nämlich die Weltmeisterschaft der IKU (International Karate Union) im Oktober in Argentinien.

„Alle unsere Wettkämpfer haben unterschiedliche Auszeiten im Sommer, in denen sie ausspannen und auftanken können; aber alle haben ganz klare Ziele vor Augen, für die durch ein entsprechendes Sommer-Programm der Boden bereitet wird“, so Trainer Martin Pezzei, der damit nicht nur die physische Vorbereitung mit „ChriYou“ von Fitness-Trainer Christian Untersteiner anspricht, sondern auch zwei Sommer-Trainingslager für ausgewählte Wettkämpfer. „Gemäß unserem Grundsatz: „Wenn besser möglich ist, ist gut nicht gut genug“, gehen wir zielgerichtet auf unserem Weg weiter – stets mit unseren Zielen vor Augen und ganz viel Motivation in unseren Herzen.“