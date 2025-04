Kasper schließt NHL-Saison bei Detroit mit Assist ab

Von: APA/dpa/Reuters

Mit einer Niederlage haben die – nicht für das Play-off qualifizierten – Detroit Red Wings am Donnerstag den Grunddurchgang in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL beendet. Die Toronto Maple Leafs holten sich in der Verlängerung einen 4:3-Sieg. Der Kärntner Marco Kasper steuerte für die Red Wings einen Assist bei. Der 21-jährige Stürmer brachte es in seinem ersten NHL-Jahr auf 19 Tore und 18 Assists. Er soll nun Österreich bei der WM ab 9. Mai in Stockholm verstärken.

Der Top-Torjäger des Grunddurchganges ist Leon Draisaitl, obwohl der Deutsche zuletzt einige Spiele verpasste. Mit 52 Treffern verwies er William Nylander von den Toronto Maple Leafs um sieben Tore auf Rang zwei. Auf je 44 Treffer kamen NHL-Rekordtorschütze Alexander Owetschkin (gesamt 897) von den Washington Capitals und Tage Thompson von den Buffalo Sabres. 2019/20 hatte Draisaitl als Topscorer die Art Ross Trophy sowie als wertvollster Spieler die Hart Trophy und den Ted Lindsay Award erhalten. Nun nennt er auch die Maurice “Rocket” Richard Trophy sein Eigen.

Topscorer der Saison war wie im Vorjahr Nikita Kutscherow von den Tampa Bay Lightning mit 121 Punkten. Torhüter Connor Hellebuyck von den Winnipeg Jets, dem besten Team der Hauptrunde, gewann die William M. Jennings Trophy für die wenigsten Gegentore. Einen Meilenstein erreichte Coach Lindy Ruff beim 5:4-Heimsieg der Buffalo Sabres gegen die Philadelphia Flyers, war es doch sein 900. Sieg als Trainer in der NHL. Nur vier andere Coaches hatten das davor erreicht.

Die NHL gab bekannt, dass mit über 23 Millionen Zusehern in der “regular season” 2024/25 ein Zuschauerrekord in der 108-jährigen Geschichte der Liga erzielt wurde. Die 1.312 Spiele haben 23.014.458 Fans besucht. Das besucherreichste Match fand im Ohio Stadium übrigens mit Kasper vor 94.571 Leuten statt, die zweitgrößte Kulisse der NHL-Geschichte. Aus Vereinssicht haben die Montreal Canadiens mit 41 ausverkauften Heimspielen mit 865.305 Fans die Nase vorne.