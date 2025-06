Kastelruth Dorf gelingt die Titelverteidigung

Oswald von Wolkenstein-Ritt in Völs am Schlern

Von: ka

Völs am Schlern – Das Siegerteam des 42. Oswald von Wolkenstein-Ritts heißt Kastelruth Dorf. Peter Hofer, Martin Peterlunger, Alexander Rier und David Tirler entschieden Südtirols größtes Reitspektakel nach einem äußerst spannenden Verlauf und mit knappem Vorsprung vor Kastelruth Seiseralm 1 und Kastelruth Königswarte für sich und verteidigten ihren Vorjahressieg mit Erfolg. Insgesamt waren 36 Vierermannschaften am Start. Tausende Schaulustige ließen sich die vier Turnierspiele in Kastelruth, Seis am Schlern, am Völser Weiher und in Völs am Schlern bei Kaiserwetter nicht entgehen.

Wie im Vorjahr musste die siegreiche Mannschaft eine fulminante Aufholjagd hinlegen, um am Ende die neue, insgesamt achte Siegerstandarte zum ersten Mal entgegenzunehmen. Denn nach dem Ringstechen am Kofel lag Kastelruth an 14. Stelle – 14,61 Sekunden hinter dem Team von Kastelruth Telfen, das mit einer Zeit von 55,84 Sekunden diese erste Herausforderung am schnellsten meisterte und Kastelruth Seiseralm 1 – das siegreiche Quartett aus dem Jahr 2023 – und Kastelruth Königswarte auf die Plätze zwei und drei verwies.

Nach dem Labyrinth in Seis am Schlern lag Kastelruth Dorf bereits an fünfter Stelle. In 1.35,14 Minuten war nur Kastelruth St. Valentin 2 schneller. In der Gesamtwertung führte zu diesem Zeitpunkt Kastelruth Seiseralm 1, vor Kastelruth Königswarte und Kastelruth Telfen. Im anschließenden Hindernisgalopp am Völser Weiher „zauberten“ Peter Hofer, Martin Peterlunger, Alexander Rier und David Tirler eine Fabelzeit hervor. In 53,06 Sekunden blieben sie lediglich 0,13 Sekunden hinter dem Turnierrekord von Ritten aus dem Jahr 2005. Diese grandiose Leistung bedeutete in der Gesamtwertung den zwischenzeitlichen 2. Platz hinter Kastelruth Königswarte und vor Kastelruth Telfen.

Fünf Teams vor der letzten Prüfung mit Chancen auf den Gesamtsieg

Vor dem abschließenden Tor-Ritt auf Schloss Prösls in Völs am Schlern lagen mit diesen drei Mannschaften, sowie Kastelruth Seiseralm 1 und Sarntal Nordheim gleich fünf Teams innerhalb von rund zehn Sekunden. Es hatte sich vor der letzten Prüfung kein Gespann entscheidend absetzen können – für Spannung war bei der letzten Geschicklichkeits-Übung gesorgt. Am Ende spielte Kastelruth Dorf seine gesamte Routine aus und entschied den 42. Oswald von Wolkenstein-Ritt in einer Gesamtzeit von 4.54,94 Minuten für sich. Kastelruth Seiseralm 1 belegte mit nur 2,22 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Hier waren Judith Hofer, Lukas Gasslitter, Walter Demetz und Marc Einsiedler im Einsatz. Das Podium komplettierte Kastelruth Königswarte in der Besetzung Martin Gasslitter, Marion Gasslitter, Johannes Gasslitter und Patrizia Gassliter. Ihr Rückstand: 2,37 Sekunden.

Als bestes Team, das nicht vom Hochplateau kommt, belegte Sarntal Nordheim den vierten Platz. 10,73 Sekunden trennten Martin Thurner, Devid Aichner, Stefan Thurner und Hannes Jaider von einem Triumph bei Südtirols großem Vorzeige-Event im Pferdesport. Im Tor-Ritt erzielte übrigens die Mannschaft Sarntal Rabenstein die schnellste Zeit und entschied dieses Turnier für sich.

OK-Präsident Klaus Marmsoler kann auf eine gelungene Ausgabe zurückblicken

Zufrieden zog im Rahmen der Siegerehrung der Präsident des Organisationskomitees, Klaus Marmsoler, Bilanz: „Wir dürfen auf eine sehr erfolgreiche Ausgabe unseres Ritts zurückblicken. Es war einmal mehr Werbung pur für den Pferdesport und insbesondere für unser Event. Mit dem Wetter hatten wir sehr viel Glück und das Turnier verlief bis zum Schluss extrem spannend und ist ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Ich möchte allen Teilnehmern zu ihren Leistungen gratulieren und ganz besonders natürlich den siegreichen Mannschaften. Kastelruth Dorf hat dort weitergemacht, wo es vor einem Jahr aufgehört hat, und darf die neue Standarte als erstes Team entgegennehmen. Ein großes Dankeschön geht an unser Team und die unzähligen freiwilligen Helfer, die den Oswald von Wolkenstein-Ritt Jahr für Jahr zu etwas ganz Besonderem machen. Aufwiedersehen im nächsten Jahr, wenn wir Teilnehmer wie Gäste am Sonntag, 31. Mai zur 43. Ausgabe unseres einzigartigen Spektakels begrüßen dürfen.“

Ergebnisse 42. Oswald von Wolkenstein-Ritt:

1. Kastelruth Dorf 4.54,94 Minuten

2. Kastelruth Seiseralm 1 4.57,16

3. Kastelruth Königswarte 4.57,31

4. Sarntal Nordheim 5.05,67

5. Kastelruth Telfen 5.08,94

6. Kastelruth Seis 5.14,80

7. Ritten 5.18,79

8. Kastelruth Brembach 5.19,57

9. Völs Völser Aicha 5.23,61

10. Sarntal Rabenstein 5.24,67