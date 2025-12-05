Kitzbühel bittet Sisak zum Verfolgerduell

Von: mk

Bozen – Am Wochenende stehen in der Alps Hockey League sechs Partien auf dem Programm. Am Samstag steigt das Verfolgerduell zwischen den Adler Stadtwerke Kitzbühel und KHL Sisak. Zudem gastiert Meister EK Zeller Eisbären bei den Rittner Buam SkyAlps in Klobenstein. Das einzige Sonntagsspiel bestreiten Hafro Cortina Hockey und der HC Gherdeina, der dabei seine zweite Partie innerhalb von 24 Stunden bestreitet.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – KHL Sisak

Kitzbühel empfängt am Samstag den Tabellenzweiten KHL Sisak. Die Kroaten halten nach 22 Spielen bei 45 Punkten und liegen damit fünf Zähler vor den Tirolern, die jedoch zwei Begegnungen weniger absolviert haben. Nach dem 5:4-Auswärtssieg in Meran am Donnerstag wollen die Gastgeber den Rückstand weiter verkürzen und sich für die 2:5-Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Rittner Buam SkyAlps – EK Zeller Eisbären

Nach der überraschend deutlichen Niederlage gegen Schlusslicht Unterland wollen die Zeller Eisbären, aktuell Vierter, bei den Rittner Buam Wiedergutmachung betreiben. Die spielfreie Woche nutzten sie für intensive Trainingseinheiten und Fehleranalysen. Bei Ritten wechselten sich in den letzten sechs Partien Sieg und Niederlage ab. Am Donnerstag überzeugten die Südtiroler mit einem 4:1-Derbyerfolg gegen Gröden – speziell im Powerplay zeigten sie sich äußerst effektiv.

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Migross Asiago

Sterzing feierte zuletzt vier Siege in Serie und hält damit die aktuell längste Erfolgsserie der Liga. In diesen vier Partien kassierten die Broncos lediglich sechs Gegentreffer und verbesserten sich auf Rang acht. Asiago punktete in den letzten zehn Begegnungen, verlor jedoch drei der vergangenen fünf Spiele und liegt weiterhin auf Platz fünf. Das erste Saisonduell entschied das Team von Headcoach John Parco klar mit 7:3 für sich.

HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Gröden verlor acht seiner letzten neun Spiele, zuletzt mit 1:4 im Derby gegen Ritten. Die „Furie“ rangiert derzeit auf Platz elf, gewann jedoch sechs ihrer bisherigen zehn Heimpartien. Der EC Bregenzerwald verlor am Mittwoch erstmals in dieser Saison gegen Cortina (2:5) und liegt aktuell auf Rang sechs. Mit 18 Punkten aus elf Spielen zählen die Vorarlberger zu den besten Auswärtsmannschaften der Liga. Beide Teams treffen in dieser Spielzeit erstmals aufeinander – in den letzten neun direkten Duellen setzte sich jeweils das Heimteam durch.

Hockey Unterland Cavaliers – HC Meran/o Pircher

In Neumarkt kommt es zum Duell Letzter gegen Vorletzter. Während Meran die letzten sieben Spiele verlor – zuletzt am Donnerstag mit 4:5 gegen Kitzbühel – konnte Unterland beim Meister in Zell am See überraschen. Beim 5:1-Auswärtssieg kassierten die Cavaliers erstmals in dieser Saison nur einen Gegentreffer. Auch das erste Saisonduell mit Meran entschieden sie mit 4:2 für sich.

S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it

Nicht einmal 24 Stunden nach dem Heimspiel gegen Bregenzerwald tritt Gröden in Cortina an. Die Blau-Weißen beendeten zuletzt in Vorarlberg eine Niederlagenserie und belegen aktuell Rang neun. Im ersten Saisonduell gelang Gröden ein klarer 6:1-Erfolg.

Alps Hockey League:

Sa, 6.12.2025

18.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Migross Asiago

Referees: GIACOMOZZI, LAZZERI, Abeltino, Rivis

18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BENVEGNU, PINIE, Cristeli, Fecchio

19.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – HC Meran/o Pircher

Referees: HUBER, RIVIS, Rinker, Zacherl

19.30 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – KHL Sisak

Referees: METZINGER, VOICAN, Murnik, Preiser

20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Referees: BROCK, RUETZ, Strimitzer, Veselka

So, 7.12.2025

17.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Cusin, Grisenti

Alle Spiele werden auf Valcome.TV übertragen.