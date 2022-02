Kitzbühel gastiert am Samstag in Sterzing

Sterzing – Im einzigen Samstagsspiel der Alps Hockey League gastiert der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel bei den Wipptal Broncos Weihenstephan. Es ist das direkte Duell um einen Top-3-Platz in der Qualification Round A. Zudem kommt es in Italien und Österreich zum Showdown bei den nationalen Meisterschaften.

Alps Hockey League:

Sa, 12.02.2022, 19:30: Wipptal Broncos Weihenstephan – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: GIACOMOZZI, VIRTA, Da Pian, Pace | >> PPV-LIVESTREAM <<

Nach einer Heimniederlage gegen Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors feierte Sterzing einen Sieg beim EC-KAC Future Team. Mit fünf Punkten liegen die Broncos aktuell auf dem dritten Platz in der Qualification Round A, der zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigen würde. Nur einen Punkt dahinter – bei jedoch einem mehr ausgetragenen Spiel – ist Kitzbühel auf Rang vier. Neo-Headcoach Joakim Andersson ist mit zwei Siegen über Salzburg (nach Penaltyschießen) und Klagenfurt (nach Overtime) gestartet. In dieser Saison standen sich die beiden Teams noch nicht gegenüber, von den bisherigen zwölf AHL-Duellen gewannen die Südtiroler gleich zehn Mal. Die Adler konnten zudem noch nie in Sterzing gewinnen.

Showdown um nationale Meisterschaften

In Italien und Österreich kommt es am Samstag zudem zum Showdown bei den nationalen Meisterschaften. Die 88. Italienmeisterschaft wird im direkten Duell zwischen Migross Supermercati Asiago Hockey und den Rittner Buam entschieden. In der Finalserie zur österreichischen AHL-Meisterschaft wird der Titel im Rückspiel zwischen Titelverteidiger EHC Lustenau und dem EC Bregenzerwald vergeben. Die Gäste gehen mit einem 2:1-Vorsprung in das zweite Duell.