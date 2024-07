Kitzbühel-Halbfinale ohne Gesetzte – Baez gegen Gaston out

Von: apa

Das Halbfinale des ATP250-Tennisturniers in Kitzbühel geht am Freitag ohne gesetzten Spieler über die Bühne. Titelverteidiger Sebastian Baez musste sich am Donnerstag im Viertelfinale dem Franzosen Hugo Gaston 5:7,7:5,6:7(6) beugen. Gaston trifft nach seinem Sieg über den topgesetzten Argentinier, die Nummer 18 der Welt, nun auf dessen Landsmann Facundo Diaz Acosta. Das zweite Halbfinale bestreiten der Deutsche Yannik Hanfmann und der Italiener Matteo Berrettini.

Baez lag im zweiten Satz bereits mit Break zurück, rettete sich aber in einen dritten Durchgang. Dort vergab er im Tiebreak zwei Matchbälle, ehe Gaston nach mehr als drei Stunden Spielzeit mit vier Punkten in Serie die Überraschung perfekt machte. “Es war ein großartiger Kampf gegen einen großartigen Spieler”, sagte der 23-Jährige, der erst seinen zweiten Halbfinal-Einzug auf der ATP-Tour bejubelte. Für den gleichaltrigen Baez misslang die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris.

Diaz Acosta bezwang den als Nummer vier gesetzten Spanier Pedro Martinez 6:7(2),6:3,6:4. Hanfmann, der 2020 in der Gamsstadt bereits das Finale erreicht hatte, setzte sich gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild 7:6(2),6:4 durch. Der frühere Top-Ten-Spieler Berrettini, der vergangene Woche ebenfalls auf Sand das Turnier in Gstaad für sich entschieden hatte, besiegte Nicolas Moreno de Alboran 7:6(5),6:3. Der US-Amerikaner hatte am Vortag im Achtelfinale mit Lukas Neumayer den letzten im Kitzbühel-Einzel vertretenen Österreicher ausgeschaltet.

Im Doppel steht dagegen ein Lokalmatador im Halbfinale. Der Tiroler Alexander Erler rang mit seinem deutschen Partner Andreas Mies in einem dramatischen Match die topgesetzten Adam Pavlasek/Jamie Murray (CZE/GBR) mit 5:7,7:6(7),11:9 nieder. Für Sam Weissborn kam mit dem Monegassen Romain Arneodo das Aus. Das Duo unterlag der als Nummer zwei gesetzten Paarung Santiago Gonzalez/Skander Mansouri (MEX/TUN) im Viertelfinale 3:6,7:5,4:10.