Kitzbühel im Viertelfinale, beide Vorarlberger Teams gleichen aus

Bozen – Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel hat am Donnerstag als sechstes Team die Qualifikation für das Viertelfinale in der Alps Hockey League geschafft. Die Tiroler siegten auswärts beim SHC Fassa Falcons knapp mit 3:1 und holten sich damit den zweiten Sieg in der „best-of-3“-Serie der Pre-Playoffs. Die beiden anderen Paarungen werden erst am Samstagabend entschieden: Mit dem EHC Lustenau und dem EC Bregenzerwald haben beide Teams aus Vorarlberg mit einem Heimsieg das Entscheidungsspiel erzwungen.

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel ist am Donnerstag zum ersten Mal ins Viertelfinale der Alps Hockey League eingezogen. Die Tiroler gewannen ein engumkämpftes zweites Pre-Playoff-Duell beim SHC Fassa Falcons mit 3:1 und fuhren den für die Playoff-Qualifikation notwendigen zweiten Sieg der „best-of-3“-Serie ein. Die Mannschaft von Marco Pewal nutzte gleich ihr erstes Powerplay zur Führung, Patrick Bolterle (15./PP1) netzte ein. Fassas Ausgleich zu Beginn des zweiten Abschnitts beantwortete Sandis Zolmanis mit seinem dritten Treffer und achten Scorerpunkt im fünften Spiel (3G|5A). Diesen Vorteil brachten die „Adler“ über die Zeit, setzten durch Kevin Szabads Empty-Netter noch einen drauf.

Beide Teams aus Vorarlberg gleichen aus

Die beiden Vorarlberger Teams EHC Lustenau und EC Bregenzerwald haben ihre Pre-Playoff-Serie Dank Heimsiege ausgeglichen – und somit ein Entscheidungsspiel am Samstag erzwungen. Lustenau setzte sich gegen den EK Die Zeller Eisbären souverän mit 4:1 durch. Stefan Hrdina (20.) traf 55 Sekunden vor Ende des ersten Drittels zur Führung – ein Doppelschlag von Lenz Moosbrugger (28.) und Philipp Koczera (29.) Mitte des Spiels brachten die Vorentscheidung. Goalie Rickard Hanses musste nur einmal in Unterzahl hinter sich greifen, parierte 32 Schüsse (97 Prozent).

Eine fulminantes Comeback zauberte der EC Bregenzerwald auf das Eis im Dornbirner Messestadion: Nach zwei Abschnitten lagen die „Wälder“ mit 0:2 zurück, ehe Roberts Lipsbergs (42.) zur großen Aufholjagd blies. Julius Nyqvist (47.), erneut Lipsbergs (54.) und Julian Zwerger (56.) drehten das Spiel für das Heimteam – doch Jaako Jokinen (58.) gelang noch der Ausgleich. In der 5-gegen-5 angehängten Overtime machte dann Lipsbergs mit seinem dritten Treffer in dieser Partie endgültig den Deckel drauf. Er überragte mit drei Toren und einem Assist.

Alps Hockey League | 02.03.2023 | „best-of-3” Pre-Playoffs | Results:

EHC Lustenau – EK Die Zeller Eisbären 1:4 (1:0, 2:1, 0:0)

Stand in der „best-of-3”-Serie: 1:1

Referees: LEHNER, MOSCHEN, De Zordo, Wimmler. | Zuschauer: 669

Goals EHC: Hrdina (20./Wilfan-Hayes), Moosbrugger (28./Haberl D.), Koczera (29./Gratzer-Puschnik), Hayes (59.EN/D’Alvise-Wilfan)

Goal EKZ: Putnik (34.PP1/Artner-Akerman)

EC Bregenzerwald – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:4 OT (0:1, 0:1, 4:2, 1:0)

Stand in der „best-of-3”-Serie: 1:1

Referees: HOLZER, PINIE, Fleischmann, Rinker. | Zuschauer: 541

Goals ECB: Lipsbergs (42./Tröthan-Matzka, 54./Metzler-Lehtonen, 66./Schlögl-Wempe), Nyqvist (47./Lehtonen-Lipsbergs), Zwerger J. (56./Schlögl-Nyqvist)

Goals WSV: Berger S. (2.), Giftopoulos (31./Mizzi), Conci (51.), Jokinen( 58./Niccolai-Gander)

SHC Fassa Falcons – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Endstand in der „best-of-3”-Serie: 0:2

Referees: BAJT, REZEK, Arlic, Bergant. | Zuschauer: 415

Goal FAS: Iori (24./Deluca-Forte)

Goals KEC: Bolterle (15.PP1/Hochfilper-Ebner), Zolmanis (33./Kuronen), Szabad (60./EN)