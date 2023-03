Kitzbühel kippt in der Ritten Arena die Serie

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps sind am Samstag in der Viertelfinal-Serie gegen den EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel in Rückstand geraten. Nach einer schwachen Rittner Vorstellung setzten sich die Gamsstädter auf dem Hochplateau unter dem Strich verdient mit 3:0 durch.

Die Rittner Buam SkyAlps legten gut los, hatten auch die ein oder andere Kleinchance, der solide Kitzbüheler Abwehrriegel war aber nicht zu knacken. Mit Verlauf des ersten Drittels wurden die Gäste aus Nordtirol immer besser und belohnten sich dafür auch nach neun Minuten. Ein präziser Querpass von Tschurnig rutschte bis zum zweiten Pfosten, wo Kapel nur noch einschieben musste (9.21). Dieselben Protagonisten legten dann auch das 2:0 nach. Dieses Mal zog Kapel von der blauen Linie ab und erwischte dem im Slot stehenden Tschurnig, der den Puck unhaltbar für Hawkey abfälschte (17.11). Damit waren die Buam nach einem schwachen ersten Drittel mehr als nur gefordert.

An der sauberen Kitzbüheler Defensive bissen sich die Rittner Buam SkyAlps auch im zweiten Drittel die Zähne aus, waren nach vorne aber schon etwas präsenter. So zielte Spinell in der 25. Minute nach einer Ablage von Tavi knapp daneben, ehe fünf Minuten später wieder Spinell in Unterzahl auf Schmidt zustürmte, aber am Nordtiroler Torwart hängen blieb (30.). Nach einer zwei-plus-zwei-Minuten-Strafen gegen Lang hatte Kitzbühel in der Schlussphase aber reichlich Powerplay-Zeit und nutzte die kurz vor Ablauf des Mitteldrittels auch aus. Kapel glitt mit dem Puck von links in den Slot, traf im ersten Versuch zwar noch Hawkey, den Abpraller drückte er aber über die Linie (39.31).

Diesem Rückstand liefen die Rittner Buam SkyAlps im Schlussdrittel hinterher. Kitzbühel machte es geschickt, ließ nur wenig zu und profitierte auch von der steigenden Frustration der Heimmannschaft. Mit einigen Schüsschen hüben wie drüben ging das letzte Drittel dann auch ohne Treffer zu Ende. Für die Rittner Buam ist diese Heimniederlage ein Rückschlag im Rennen um das Halbfinalticket, der aber schon in Spiel vier wieder wettgemacht werden kann.

Die Chance auf die Revanche haben die Rittner Buam SkyAlps am Dienstag. Dann gastieren die Blau-Roten wieder im Sportpark Kitzbühel zum vierten Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie.

Rittner Buam SkyAlps – EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Tore: 0:1 Kapel (9.21), 0:2 Tschurnig (17.11), 0:3 Kapel (39.31/PP)