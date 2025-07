Kitzbühel-Topstar Bublik gewinnt in Gstaad erstmals auf Sand

Von: apa

Der Kasache Alexander Bublik und der Österreicher Lucas Miedler kommen als Turniersieger zu den Generali Open. Bublik, beim Turnier nächste Woche in Kitzbühel topgesetzt, gewann am Sonntag das Finale in Gstaad und damit erstmals ein Sandplatzturnier. Die Nummer 33 der Tennis-Weltrangliste setzte sich gegen den argentinischen Überraschungsmann Juan Manuel Cerundolo mit 6:4,4:6,6:3 durch. Miedler holte sich in der Schweiz den Doppel-Titel.

Der 29-jährige Niederösterreicher gewann zum achten Mal ein Doppel-Finale auf der ATP-Tour, mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral siegte er erstmals. Das topgesetzte Duo gewann gegen Hendrik Jebens/Albano Olivetti (GER/FRA-3) 6:7(4),7:6(4),10:3. Die sieben Turniersiege davor hatte Miedler mit Alexander Erler gefeiert, den er nun auch als rot-weiß-rote Nummer eins in der Doppel-Weltrangliste ablöst. In Kitzbühel sind Miedler/Cabral als Nummer zwei gesetzt.