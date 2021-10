Klagenfurt überrascht Ritten

Der EHC Lustenau rückte in der Alps Hockey League durch einen Sieg beim EK Die Zeller Eisbären auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Rittner Buam wiederum rutschten durch eine überraschende 1:4-Auswärtsniederlage beim EC-KAC Future Team auf den vierten Platz ab. An der Tabellenspitze liegt weiterhin HDD SIJ Acroni Jesenice, dass sich zu einem 4:3-SO-Heimsieg gegen die Red Bull Hockey Juniors mühte. Klare Heimsiege feierten hingegen der Tabellenzweite Migross Supermercati Asiago Hockey und Tabellenschlusslicht Vienna Capitals Silver. Liganeuling HC Meran/o konnte in Cortina eine fünf Spiele andauernde Niederlagenserie beenden.

Jesenice ringt Jungbullen nieder

Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice feierte einen umkämpften 4:3-Heimsieg nach Shootout gegen die Red Bull Hockey Juniors. Für Jesenice, die alle Tore im ersten Drittel erzielten, war es der dritte Sieg in der AHL in Folge. Die Jungbullen kassierten die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen. Im Penalty-Shootout war es Eetu Elo, der den entscheidenden Penalty verwertete. Aus dem Spiel heraus erzielten Liga-Topscorer Eric Pance, Jesperi Viikila und Saso Rajsar die Tore der Slowenen.

Asiago rückt Jesenice näher

Migross Supermercati Asiago Hockey ließ dem EC Die Adler Kitzbühel beim 4:1-Heimsieg keine Chance und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Jesenice auf zwei Punkte. Mit einem Hattrick war Daniel Mantenuto der Spieler der Partie. Für den Center war es der erste Dreierpack in dieser Saison. Für Kitzbühel war es die zweite Niederlage in Folge. In der Tabelle liegen die Tiroler, bei denen Raivo Freidenfelds kurz vor Ende der Partie für den einzigen Treffer sorgte, auf dem achten Platz.

KAC Future-Team überrascht Ritten

Einen überraschenden 4:1-Heimsieg feierte das EC-KAC Future Team über den Tabellenvierten Rittner Buam. Die Klagenfurter rücken somit bis an drei Punkte an die Südtiroler heran, haben aber bereits fünf Spiele mehr absolviert als Ritten. Die Gäste gingen zwar in der dreizehnten Spielminute durch einen Treffer von Alex Frei in Führung. Danach waren es aber die Hausherren, die den Ton angaben. Nach 28 Spielminuten führten sie mit 3:1. Den Schlusspunkt setzte Rok Kapel in der 44. Spielminute. Der Slowene traf auch zum zwischenzeitlichen 1:1. Für das KFT war es im zweiten Saisonspiel mit den „Buam“ der erste Sieg. Am 25. September behielt Ritten mit 4:2 die Oberhand.

Lustenau gewinnt in Zell am See

Der EHC Lustenau hat auch das zweite Saisonduell mit dem EK Die Zeller Eisbären für sich entschieden. Die Vorarlberger setzten sich in Zell am See vor fast 1500 Zusehern mit 3:1 durch und untermauerten ihre starke Form. Denn für den neuen Tabellendritten war es bereits der dritte Erfolg in Serie. Die „Eisbären“ mussten sich erstmals nach drei Siegen en Suite geschlagen geben und liegen in der Tabelle auf Platz sechs. Mann des Spiels war Lustenau-Neuzugang Remy Giftopoulos. Der Kanadier erzielte die Treffer zum 2:1 und 3:1 für die Gäste.

Capitals Silver düpieren Feldkirch

Die BEMER VEU Feldkirch musste sich nach den Steel Wings Linz am Freitag, tags darauf auch den Vienna Capitals Silver geschlagen geben. Die Bundeshauptstädter behielten klar mit 4:0 die Oberhand und feierten erst den zweiten Saisonsieg. Feldkirch kassierte im dreizehnten Saisonspiel bereits die elfte Niederlage und liegt unmittelbar vor den Silver Caps auf dem 16. Tabellenplatz. VCS-Torwart Stefan Stehen konnte alle 54 Schüsse auf sein Tor parieren und erstmals ein Shutout feiern. Der 28-jährige Schwede hatte somit maßgeblichen Anteil am klaren Sieg seiner Mannschaft.

Meran/o beendet Niederlagenserie

Den ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Folge konnte der HC Meran/o Pircher einfahren. Der Liganeuling setzte sich bei S.G. Cortina Hafro mit 3:1 durch. Alle vier Tore der Partie wurden im Powerplay erzielt. Victor Ahlström traf doppelt. Für Cortina war es bereits die dritte Niederlage in Folge. Der HCM konnte sich zudem für die klare 0:5-Heimniederlage im ersten Saisonduell revanchieren. In der Tabelle belegen die Südtiroler den 14. Platz. Cortina ist Tabellenneunter.

Alps Hockey League | 30.10.2021

HDD SIJ Acroni Jesenice – Red Bull Hockey Juniors 4:3-SO (3:1, 0:2, 0:0)

Referees: FAJDIGA, GROZNIK, Bergant, Snoj. | Zuschauer: 398

Goals JES: 1:0 Pance E. (5./PP1 Viikila J. – Elo E.), 2:0 Viikila J. (7. Elo E.), 3:1 Rajsar S. (15. Svetina E. – Planko D.), 4:3 Elo E. (65./SO)

Goals RBJ: 2:1 Thaler L. (11. Wimmer P. – Eham J.), 3:2 Assavolyuk D. (25.), 3:3 Maier O. (31. Predan A.)

EC-KAC Future Team – Rittner Buam 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Referees: LESNIAK, WALLNER, Kainberger, Tschrepitsch. | Zuschauer: 101

Goals KFT: 1:1 Kapel R. (15. Theirich M. – Brodnik N.), 2:1 Witting M. (22. Fröwis J.), 3:1 Piuk T. (28.), 4:1 Kapel R. (44. Brodnik N. – Preiml M.)

Goals RIT: 0:1 Frei A. (13./PP2 Sharp M.)

Vienna Capitals Silver – BEMER VEU Feldkirch 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Referees: DURCHNER, PODLESNIK, Schonaklener, Weiss. | Zuschauer: 155

Goals VCS: 1:0 Machan L. (22.), 2:0 Krainz C. (25.), 3:0 Böhm P. – Pesendorfer K.), 4:0 Nilsson Andersson A. (57./EN)

EK Die Zeller Eisbären – EHC Lustenau 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Referees: BAJT, WIDMANN, Pötscher, Seewald. | Zuschauer: 1491

Goal EKZ: 1:1 Widen F. (26./PP1 Rajala J. – Berger H.)

Goals EHC: 0:1 Togni A. (3. Moosbrugger L. – König D.), 1:2 Giftopoulos R. (28. Wilfan M. – D´Alvise C.), 1:3 Giftopoulos R. (33./PP1 Puschnik K. – Connelly B.)

Migross Supermercati Asiago Hockey – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Referees: BENVEGNU, VIRTA, Cristeli, De Zordo. | Zuschauer: 800

Goals ASH: 1:0 Mantenuto D. (17./PP1 Ginnetti C. – Casetti L.), 2:0 Marchetti M. (23. Giliati S.). 3:0 Mantenuto D. (24./PP1), 4:0 Mantenuto D. (34./SH1)

Goal KEC: 4:1 Freidenfelds R. (58./PP1)

S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Referees: HEINRICHER, WUNTSCHEK, Basso, Fleischmann. | Zuschauer: 151

Goal SGC: 1:1 Johansson M. (28./PP1 Lacedelli R. – Finucci C.)

Goals HCM: 0:1 Ahlström V. (15./PP1 Borgatello C. – Ahlström O.), 1:2 Ahlström V. (40./PP1 Borgatello C. – Stolyarov G.), 1:3 Stolyarov G. (42./PP1 Ahlström O.)