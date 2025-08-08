Klingers bei Beach-Volleyball-Heimevent im Achtelfinale out

Von: apa

Die Lokalfavoritinnen Dorina und Ronja Klinger sind am Freitag in Baden beim Challenge-Turnier der Beach-Volleyball-Pro-Tour ausgeschieden. Die steirischen Schwestern unterlagen den Australierinnen Jasmine Fleming/Stefani Fejes 1:2 (16,-16,10). Der Frauen-Finaltag am Samstag geht damit ohne österreichische Beteiligung in Szene. Ins Wochenende geschafft hat es aber bei den Männern das ÖVV-Duo Timo Hammarberg/Tim Berger. Für die EM-Fünften geht es im Achtelfinale weiter.

Die topgesetzten Klingers waren schon in der vergangenen Woche bei den Europameisterschaften in Düsseldorf im Achtelfinale ausgeschieden, wieder wurde ihnen in dieser Runde eines ihrer wenigen schwächeren Spiele zum Verhängnis. “Leere, Trauer, ein bisschen eine Enttäuschung, weil wir unser A-Game nicht bringen konnten”, meinte Ronja Klinger im ORF. Ihre Schwester bemängelte ein nicht so gutes Side-out-Spiel: “Und ich hätte am Block besser spielen müssen.” Am Sonntag geht es für das Duo zum Elite-16-Turnier nach Montreal.

Hammarberg/Berger gewannen mit einem 2:0 (17,18) gegen die Brasilianer Vinicius/Heitor auch ihr zweites Gruppenspiel und ersparten sich so die Zwischenrunde. “Sie haben wirklich gut gespielt. Wir haben aber gewusst: Wenn wir ruhig bleiben und einfach weitermachen, werden wir am Ende belohnt”, erklärte Berger. Christoph Dressler/Philipp Waller erreichten die Zwischenrunde, in der sie der israelischen Paarung Eylon Elazar/Kevin Cuzmiciov mit 19:21,16:21 unterlagen. Julian Hörl/Moritz Pristauz und Lorenz Petutschnig/Alexander Horst schieden sieglos aus.