Aktuelle Seite: Home > Sport > Klingers bei Beach-Volleyball-Heimevent im Achtelfinale out
Enttäuschung bei Dorina/l. und Ronja Klinger nach dem Achtelfinal-Out

Klingers bei Beach-Volleyball-Heimevent im Achtelfinale out

Freitag, 08. August 2025 | 17:16 Uhr
Enttäuschung bei Dorina/l. und Ronja Klinger nach dem Achtelfinal-Out
APA/APA/EVA MANHART/Archivbild/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: apa

Die Lokalfavoritinnen Dorina und Ronja Klinger sind am Freitag in Baden beim Challenge-Turnier der Beach-Volleyball-Pro-Tour ausgeschieden. Die steirischen Schwestern unterlagen den Australierinnen Jasmine Fleming/Stefani Fejes 1:2 (16,-16,10). Der Frauen-Finaltag am Samstag geht damit ohne österreichische Beteiligung in Szene. Ins Wochenende geschafft hat es aber bei den Männern das ÖVV-Duo Timo Hammarberg/Tim Berger. Für die EM-Fünften geht es im Achtelfinale weiter.

Die topgesetzten Klingers waren schon in der vergangenen Woche bei den Europameisterschaften in Düsseldorf im Achtelfinale ausgeschieden, wieder wurde ihnen in dieser Runde eines ihrer wenigen schwächeren Spiele zum Verhängnis. “Leere, Trauer, ein bisschen eine Enttäuschung, weil wir unser A-Game nicht bringen konnten”, meinte Ronja Klinger im ORF. Ihre Schwester bemängelte ein nicht so gutes Side-out-Spiel: “Und ich hätte am Block besser spielen müssen.” Am Sonntag geht es für das Duo zum Elite-16-Turnier nach Montreal.

Hammarberg/Berger gewannen mit einem 2:0 (17,18) gegen die Brasilianer Vinicius/Heitor auch ihr zweites Gruppenspiel und ersparten sich so die Zwischenrunde. “Sie haben wirklich gut gespielt. Wir haben aber gewusst: Wenn wir ruhig bleiben und einfach weitermachen, werden wir am Ende belohnt”, erklärte Berger. Christoph Dressler/Philipp Waller erreichten die Zwischenrunde, in der sie der israelischen Paarung Eylon Elazar/Kevin Cuzmiciov mit 19:21,16:21 unterlagen. Julian Hörl/Moritz Pristauz und Lorenz Petutschnig/Alexander Horst schieden sieglos aus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
97
Bitterer Sommer am Gardasee
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kommentare
86
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
63
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
Kommentare
57
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Kommentare
38
“Kreuzzug gegen Wohnmobile in Südtirol”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 