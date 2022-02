Knapper Heimsieg von Meran/o über Capitals Silver

Meran – Der HC Meran/o Pircher kehrte beim Comeback von Max Ansoldi als Head Coach prompt auf die Siegerstraße zurück. Der Liganeuling setzte sich im ersten Duell überhaupt mit den Vienna Capitals Silver knapp mit 2:1 durch und hält die Chance auf die Pre-Playoff-Qualifikation am Leben.

Die Gäste aus Wien erwischten den besseren Start in die einzige Partie am Freitag. Alexander Moser traf in der sechsten Spielminute zur Führung. Die Antwort der Hausherren folgte aber prompt. Nur etwas mehr als eine Minute später gelang Patrick Tomasini der Ausgleich. Mit dem Stand von 1:1 endete Drittel eins und auch im Mittelabschnitt wurden keine weiteren Tore erzielt.

Für die Entscheidung zu Gunsten von Meran/o sorgte schlussendlich Oscar Ahlström in der 47. Spielminute. Für den Schweden war es der 17. Saisontreffer. Während die Südtiroler gleich beim Comeback von Max Ansoldi als Head Coach auf die Siegerstraße zurückkehrten und erstmals nach zuvor fünf Niederlagen in Folge gewinnen konnten, mussten sich die Silver Caps zum fünften Mal aus den vergangenen sechs Spielen geschlagen geben. In der Tabelle der Qualification Round B hat Meran/o fünf Punkte Rückstand auf einen Pre-Playoff-Platz.

Alps Hockey League | 18.02.2022:

Qualification Round B:

HC Meran/o Pircher – Vienna Capitals Silver 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Referees: SORAPERRA, VIRTA, Basso, De Zordo. | Zuschauer: 300

Goals HCM: 1:1 Tomasini P. (7. Thaler S. – Gellon D.), 2:1 Ahlström O. (47. Ansoldi L. – Ahlström V.)

Goal VCS: 0:1 Moser A. (6. Böhm M.)